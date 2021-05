Die deutsche Epson-Niederlassung in Meerbusch spricht mit den Übertragungssystemen ELPWP10 und ELPWP20 vor allem das Bildungs- und Geschäftsumfeld an. Damit können Daten beliebiger Quellgeräte an wahlfreie Anzeigesysteme übertragen werden. Während der ELPWP10 ausschließlich für die Ansteuerung von Epson Laser-Projektoren geeignet ist, kommt der ELPWP20 mit sämtlichen Anzeigesystemen wie Displays oder Monitore zurecht.

Die jeweiligen Empfangsstationen werden an einen Flachbildschirm oder Projektor angeschlossen, der Sender an das Quellgerät. Die Verbindung der Einheiten geschieht über die Epson iProjection-App oder das Miracast-Protokoll und wird mit AES-128 verschlüsselt. Insgesamt können mit ELPWP10 und ELPWP20 Daten von vier verschiedenen Geräten auf bis zu sechs unterschiedlichen Anzeigen dargestellt werden.

Kampf dem Kabelgewirr

„Die gemeinsame Nutzung der Inhalte verschiedener Geräte ist in den heutigen Arbeitsumgebungen eine entscheidende Voraussetzung für effizientes Arbeiten“, erklärt Jörn von Ahlen, Leiter Marketing bei Epson Deutschland. „Dazu gehört auch die Möglichkeit, variable Inhalte vieler Datenquellen auf großen Bildflächen zu sehen und gemeinsam zu bearbeiten. Sollten mehrere Quellgeräte gleichzeitig im Einsatz sein, muss man schnell zwischen ihnen wechseln können – auch dies ist bei den neuen Epson ELPWP-Geräten gewährleistet.“

„Außerdem sind beide Systeme zu einem sehr günstigen Preis verfügbar“, ergänzt von Ahlen. „Die drahtlose Verbindung zwischen Datenquellen und Ausgabegeräten erspart Anwendern das unschöne Herumfummeln mit Kabeln, sodass Meetings, Präsentationen und auch Unterrichte ohne Verzögerung starten."

Beide Systeme sollen ab sofort im qualifizierten Fachhandel verfügbar sein.