Die Seiko Epson Corporation bringt mit der EB-PU2100/2200-Serie eine neue Generation kompakter, effizienter und ultraleichter 3LCD-Projektoren mit hoher Lumenzahl auf den Markt. Wie die deutsche Niederlassung in Meerbusch weiter mitteilt, sind die Modelle zu 90 Prozent schneller konfigurierbar, 70 Prozent kleiner, 50 Prozent leichter und 30 Prozent sparsamer im Stromverbrauch als die Vorgänger.

Ideale Wahl für Vermietung und Festinstallation

Die jüngsten Epson-Projektoren kommen mit einer neuen Struktur des Innenlebens, einer Laserlichteinheit der neuesten Generation sowie einem neuen Netzteil, was zusammen das Gewicht um rund 50 Prozent reduziert. Der eingebaute, vorab konfigurierbare NFC-Chip sorgt für schnelles Lesen, Einstellen und Schreiben - auch im ausgeschalteten Zustand. Diese Möglichkeit der Voreinstellung vor Auslieferung oder Montage verkürzt die Set-up-Zeit vor Ort radikal. Beschichtete Leiterplatten, eine überarbeitete Flüssigkeitskühlung und die nach IP5x-zertifizierte Panel-Prisma-Lasereinheit machen einen Filter obsolet.

Die EB-PU2100/2200-Serie umfasst Modelle mit 13.000, 16.000 und 20.000 Lumen. Die Geräte bieten WUXGA-Auflösung mit 4K-Enhancement-Technologie, HDR und hilfreiche Funktionen zur Installation. An Features, die im Miet- und Installationssektor gefragt sind, nennt Epson die durchgehende Kompatibilität mit eventuell vorhandenen Epson-Objektiven der EB-L und EB-PU-Reihe, die Geld für Neuinvestitionen spart.

Alle Modelle dieser Produktreihe bieten Funktionen, die eine einfache Installation, Flexibilität bei der Objektivauswahl sowie eine simple Steuerung und Überwachung ermöglichen. Integrierte Assistenzsysteme vereinfachen etwa eine gestackte Installation der Projektoren oder schalten zwei Geräte parallel, um so die Helligkeit zu verdoppeln - ohne externen PC. Auch die Wiedergabe von Grafiken, Fotos oder Videos ist PC-unabhängig via USB-Stick und der Epson Content Manager Software möglich.

Kompatibilität bei Objektiven

"Es ist nicht nur eine neue Generation an Projektoren mit hoher Lumen-Leistung. Die innovativen Verbesserungen wie die neuesten Laser-Dioden, die Kompaktheit, die einfache Konfiguration und die verbesserte CO2-Bilanz sind nur einige Merkmale, die diese neue Klasse an Projektoren auszeichnet", sagt Michael Rabbe, Head of Sales Video Projector DACH & Nordics.

"Ich bin überzeugt, dass diese 3LCD-Projektoren-Serie zur neuen Messlatte hinsichtlich Qualität und Flexibilität wird", ergänzt der Vertriebschef. "Die Ersparnis von Gewicht und Volumen sorgen für ordentliches Kosteneinsparungspotenzial - sowohl in Hinblick auf die Transportkosten als auch bei der Personaleinsatzplanung. Hier wurde entwickelt, was die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllt."

Die Epson EB-PU2100/2200 3LCD-Projektoren-Serie soll ab Juni 2022 im Handel erhältlich sein. Preise nannte Epson noch nicht.