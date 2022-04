Die Auswahl an Linkshänder-Mäusen ist in etwa so groß, wie das für Frauenschuhe in Größe 48. Einige Anbieter bieten ein beidhändiges Design an, was aber oft einen Abstrich in der Ergonomie bedeutet. Mit dem Modell "Lift" hat Logitech nun eine neue vertikale Maus vorgestellt, die auch in einer Linkshändervariante erhältlich ist. Im Vergleich zur bereits auf dem Markt befindlichen MX Vertical ist die Lift etwas kleiner und laut Angaben des Herstellers für kleine bis mittelgroße Hände geeignet.

Linkshänder-Maus von Logitech: Ergonomie im 57-Grad-Design

Das vertikale 57-Grad-Design soll Rechts- und Linkshändern einen entspannten Griff bieten und das Handgelenk auch bei längerem Gebrauch entlasten. Weitere ergonomische Features sind ein weicher Gummigriff sowie eine bequeme Daumenauflage. Für angenehmes Scrollen ist die Lift mit einem geräuschlosen, magnetischen Scroll-Rad ausgestattet. Ein kabelloser Peripherie-Anschluss der Lift kann per Bluetooth Low Energie oder den Logi Bolt USB-Empfänger über die Betriebssysteme Windows, MacOS, Linux, Chrome OS, iPadOS und Android erfolgen. Logitech Flow bietet zudem den zeitgleichen Zugriff auf bis zu drei Geräte mit verschiedenen Betriebssystemen.

Der Hersteller bietet die Lift Maus in den Farben Rose, Off-White und Graphit an. Allerdings ist die Linkshänder-Version nur in der Farbe Graphit erhältlich. Im Lieferumfang ist eine AA-Batterie enthalten, die die Maus laut Herstellerangaben zwei Jahre lang mit Strom versorgt. Die Logitech Lift ist ab sofort erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 79,99 Euro. (bw)