Der amerikanische Netzwerkhersteller Extreme Networks erweitert seine Universal-Switch-Serie um drei neue Modelle. Der Extreme 7520 und der Extreme 7720 wurden für den Einsatz in Core- und Aggregationsumgebungen entwickelt. Dazu kommt der Switch-Router Extreme 8820, der für besonders große Unternehmensnetze ausgelegt wurde.

Sowohl der 7520 als auch der 7720 unterstützen die flexible Universal Platform von Extreme, Fabric Connect, Hyper-Segmentierung, automatisiertes Zero-Touch-Onboarding sowie Auto-Sensing, um sich mit anderer Hardware zu verbinden. Damit eignen sie sich nach Angaben des Herstellers insbesondere für anspruchsvolle Umgebungen in Behörden und größeren Firmen. Extreme wird sie in verschiedenen Multi-Rate- und Multi-Gig-Formfaktoren anbieten.

Der 7520-48XT-6C verfügt über 48 1 beziehungsweise 10 GBit/s schnelle Kupferanschlüsse sowie 6 40/100 GBit/s schnelle QSFP28-Glasfaser-Ports. Beim 7520-48Y-8C sind es 48 1/10/25 GBit/s schnelle Kupferanschlüsse sowie 8 40/100 GBit/s schnelle QSFP28-Glasfaser-Ports.

Noch leistungsfähiger ist der 7720, der bis zu 32 100 GBit/s schnelle Ports bietet und der bis zu acht verschiedene Aggregations-/Core-Switch-Linien aus früheren Generationen in einer einzigen Produktfamilie konsolidieren kann. Der 8820 wiederum kann im Rechenzentrum als Border-Leaf- oder Spine-Switch sowie zur Core-Aggregation eingesetzt werden. Er wird in der Konfiguration 40 x 100 GBit/s oder 80 x 100 GBit/s (QSFP28) erhältlich sein. Extreme will zudem die Möglichkeit anbieten, auf 4 x 25/10 GBit/s zu splitten.

Der 7520 ist nach Angaben der Handelsvergleichsplattform ITscope bereits bei Infinigate verfügbar. Wann die anderen beiden Modelle erscheinen, ist noch nicht bekannt.