Mit Chris Dercks will die F5 Networks ihre Security- und Cloud-Lösungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausbauen. Der neue Regional Vice President (RVP) für den Vertrieb in der DACH-Region berichtet direkt an David Helfer, Senior Vice President Vertrieb EMEA bei F5 Networks.

Zuvor hatte Dercks bei F5 rund zwei Jahre lang als Director Sales DACH die Großkunden betreut. Zu den neuen Aufgabenschwerpunkten gehören neben dem Ausbau des Vertriebs, die Integration des übernommenen Unternehmens Nginx sowie die Weiterentwicklung der Channel-Partner mit zunehmendem Fokus auf Traffic Management, Security, DevOps und Multi-Cloud.

Der erfahrene Sales Manager war vorher als Director IP & SDN Sales and Business Development bei Alcatel Lucent sowie als Senior Account Manager bei Juniper tätig. Er begann seine Karriere 1998 bei Bell Labs Lucent Technologies und sammelte unter anderem fast zehn Jahre Erfahrungen bei Cisco.

„Ich freue mich sehr, dass Chris Dercks unser neuer RVP DACH ist“, erklärt David Helfer. „Er verfügt über fundierte technische Kenntnisse und umfangreiche Vertriebserfahrung im Service-Provider- und Enterprise-Markt. Der ausgebildete Elektroingenieur ist bereits seit über 20 Jahren im Vertrieb tätig. So wird er unser Unternehmen im deutschsprachigen Raum deutlich voranbringen und Kunden bei der digitalen Transformation begleiten. Er hat die notwendigen Fähigkeiten, Erfahrungen und Visionen, um uns hier auf die nächste Stufe zu bringen.“

„Wir erleben gerade eine vielversprechende Zeit bei F5 und insbesondere im deutschsprachigen Raum haben wir großes Potenzial, unsere Weiterentwicklung vom Hardware- zum Software-Anbieter voranzutreiben und die Lösungen von Nginx zunehmend in den Umsatzmix einzubetten“, kommentiert Chris Dercks seine Beförderung. „So ergänzen wir unsere Appliances mit immer mehr Anwendungen und Services, damit unsere Kunden eine Ende-zu-Ende-Lösung für die Security, Verfügbarkeit und Performance ihrer Applikationen und Dienste erhalten.“