"Die Integration der organisch entwickelten Cloud-nativen Plattform von Lacework in die Fortinet Security Fabric wird die umfassendste, KI-gesteuerte Full-Stack-Cloud-Sicherheitsplattform ergeben, die von einem einzigen Anbieter erhältlich ist", frohlockt Ken Xie, Gründer, Vorstandsvorsitzender und CEO von Fortinet, zum Abschluss der Lacework-Übernahme.

Lacework wurde als Startup im Bereich SASE und Cloud-Native Application Protection Platforms (CNAPP) heiß gehandelt. Es stammt aus demselben Inkubator wie Pure Storage und Snowflake - was alleine schon große Hoffnungen nährte.

Schnäppchenpreis für Lacework

Das Unternehmen zählte mit einer Bewertung von über einer Milliarde Dollar (1,3 Milliarden) zu den "Unicorns" - fiel dann aber bei Marktbeobachtern und Investoren im Mai 2022 etwas in Ungnade, als es im Mai 2022 ein Fünftel seiner Mitarbeiter entließ. Zum Kaufpreis machten die Beteiligten keine Angaben. Die Analysten von Forrester schätzen ihn jedoch auf einen Betrag zwischen 200 und 300 Millionen Dollar.

Das sei angesichts des von Forrester vor der Übernahme durch Fortinet auf 70 bis 90 Millionen Dollar geschätzten jährlich wiederkehrenden Umsatzwa (ARR) nahezu ein Schnäppchen. Zum Vergleich: Cato Networks, das Gartner in seiner Einschätzung des Marktes "Single-Vendor SASE" zusammen mit Palo Alto Networks und Netskope als Spitzentrio sieht, meldete zuletzt einen ARR von 200 Millionen Dollar.

Herausforderer Fortinet fordert heraus

Fortinet rangiert zusammen mit Versa Networks in dieser Studie - die es auszugsweise nach Registrierung etwa bei Cato und Palo Alto gibt) als "Herausforderer". Diese Rolle hat der Anbieter angenommen. Die Lacework-Übernahme ist tatsächlich eine Herausforderung an die Mitbewerber. Denn neben Personal und Technologie erhält Fortinet damit auch 225 Patente.

Für US-Startups nicht unbedingt typisch hat Laceworks auch bereits einen Channel aufgebaut. Der ist in Europa zwar noch übersichtlich - aber die Grundlagen sind gelegt. In Deutschland gehören etwa B+W IT Solutions aus Hamburg, Codecentric, die NetUse AG aus Kiel und SVA zur überschaubaren Partnerbasis.