FTAPI kann sich über eine wachsende Anzahl an Partnern und Umsatzzuwächse über den indirekten Vertrieb freuen. Ein Zertifizierungsprogramm zum "Certified FTAPI Partner" soll nun einen einheitlichen Standard beim Onboarding von Partnern und der Betreuung der Kunden gewährleisten. Neue Partner erhalten damit in 12 bis 13 Stunden, die über vier Wochen verteilt sind, einen Überblick über die Funktionen von FTAPI und die technischen Details des Angebots.

Marco Piscopia, IT-Service Manager bei KeySolution IT ist Teilnehmer der ersten FTAPI-Zertifizierung. "Die Expertinnen und Experten von FTAPI haben sich viel Zeit genommen, unsere Fragen zu beantworten und uns tiefe Einblicke in die Produkte ermöglicht - das ist nicht selbstverständlich", sagt er. "Ich empfehle allen Partnern die Teilnahme an der FTAPI-Zertifizierung. Mehr Einblick ins Produkt geht nicht."

Die Zertifizierung ist in vier große Abschnitte gegliedert. Zu Beginn erhalten die Partner einen eigenen FTAPI-Server zur Verfügung gestellt, auf dem sie den Funktionsumfang der FTAPI Produkte testen können. Anhand eines fiktiven Cases lösen die Partner dann mit Unterstützung durch den Hersteller mehrere Aufgaben und erfahren dabei, wie sie allgemeine Einstellungen vornehmen oder konkrete Anwendungsfälle lösen können.

Nachdem die Partner Zeit hatten, sich mit den FTAPI-Produkten vertraut zu machen, findet ein eintägiger Workshop bei FTAPI statt, in dem die Partner tief in die Produkte eintauchen und neben technischen Aspekten auch vertriebliche Argumente für den Einsatz von FTAPI erhalten. Das Onboarding der Partner schließt mit einer Zertifizierungsprüfung ab.

"Die neue Partner-Zertifizierung ist für unsere Partner eine tolle Möglichkeit, voneinander zu lernen", sagt Lea Sonntag, die bei FTAPI als Customer Success Managerin die Hauptverantwortliche für die Partnerzertifizierung ist. "Durch die intensive Betreuung unserer Kunden vermitteln wir den Partnern viele Best Practices, Use Cases und generelles Wissen rund um FTAPI - aber für die Partner ist es natürlich auch spannend, zu erfahren, vor welchen Herausforderungen die anderen stehen.

"Durch die Zertifizierung schaffen wir für alle FTAPI-Kunden einen einheitlichen Rahmen", sagt Florian Tenius, Head of Partnermanagement bei FTAPI. Kunden könnten damit auf eine qualitativ gleichwertige Betreuung durch zertifizierte Partner wie durch FTAPI selbst vertrauen. "Damit können wir den hohen Qualitätsanspruch, den wir an uns selbst haben, auch bei unseren Partnern garantieren."



Das erste FTAPI Partner Event bot den Partner Zeit und Raum - auch für die Vernetzung untereinander. Daniel Egerding (PMD Solutions) und Marco Piscopia (KeySolutions IT) nutzten die.

Wichtig für jeden FTAPI-Partner: Immer die FTAPI-Tasse deutlich sichtbar mit sich zu führen!

Das Event bot auch Gelegnheit, sich mit den Technologie- und Distributionspartnern auszutauschen. Im Bild: Christian Bedel (MRM Distribution), Florian Tenius (FTAPI) und Thomas Peter (Reiner SCT).

Der Transfer vom FTAPI-Office zum Audi Dome war schin ein Erlebnis.

Martin Scheifl (links) nahm für die ICS IT-Systems GmbH die Glückwünsche zur Auszeichnung als "Rising Star" entgegen.

Der Bronze Award ging an die ITCollection GmbH und Ramon Schiff (links) darf sie mit nach Baden zurück nehmen.

Die smahrt consulting AG aus der Schweiz wurde 2023 mit Silber ausgezeichnet. Die Auszeichnung nahm Manuel Streuff (links) entgegen.

Für die meisten Neukunden erhielt die komuna GmbH den Goldstatus. Matthias Staudt (links) nahm den Award dafür von Partnermanager Florian Tenius entgegen

Die höchste Auszeichnung, der Platin Award, ging an die ASZ Thomas Allmer KG aus Österreich. Gemeinsam konnten Gebhard Zuber, Thomas Allmer und Florian Tenius (von links) den bisher größten Deal der FTAPI-Firmengeschichte abschließen.

Vor dem Spiel wurde unter fachkundiger Führung die Spielstätte inspiziert.

Auf die Begegnung des FC Bayern gegen die Skyliners Frankfurt in der Basketball-Bundesliga konnten die FTAPI-Partner aus der ViP-Loge bestens verfolgen.

Mehr zu FTAPI

FTAPI führt erstmals Partner-Event durch

FTAPI kooperiert mit Nordanex und G Data

FTAPI erhält BSI C5-Testat