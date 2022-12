Der deutsche Telefonhersteller Gigaset hat eine neue Serie von schnurgebundenen Festnetztelefonen angekündigt, die seine bisherigen DA-Modelle ablösen sollen. Die neue Desk-Serie wird aus mehreren Telefonen bestehen. Als erstes soll noch in diesem Monat das Hörgeräte-kompatible Desk 400 erscheinen. Bis Mitte des kommenden Jahres sollen die Telefone Desk 200, Desk 600 und Desk 800A folgen.

Anhaltende Nachfrage

"Analoge Festnetztelefone werden ungebrochen in kontinuierlich hoher Zahl nachgefragt", sagt Thomas Prößdorf, Head of Product Management Global ODM bei Gigaset. In Privathaushalten, Hotelzimmern, im Einzelhandel oder öffentlichen Einrichtungen würden ganz bewusst noch schnurgebundene Geräte eingesetzt. "Mit unserer neuen Desk-Serie präsentieren wir hochwertige Geräte mit umfangreichen Telefonie-Funktionen zu attraktiven Preisen", so Prößdorf.

Das Gigaset Desk 400 ist mit vier Direktwahltasten ausgestattet, die der Kunde mit seinen wichtigsten Kontakten belegen kann. Zusätzlich lassen sich bis zu zehn weitere Rufnummern als Kurzwahl speichern. Das Desk 400 kann wahlweise als Tisch- oder Wandtelefon eingesetzt werden.

Gigaset hat das Desk 400 zudem nach dem europäischen Standard ITU-T P.370 zertifizieren lassen. Damit wird belegt, dass das Telefon kompatibel mit Hörgeräten ist. Träger von Hörgeräten mit induktiver Übertragung können daher Telefonate ohne störende Geräusche führen. Das Desk 400 lässt sich direkt an einer externen Telefonleitung (a/b) oder an einer Telefonanlage einsetzen.

Als Bezugsquelle für das Desk 400 in schwarz und weiß listet die Handelsvergleichsplattform ITscope Also Deutschland und ENO Telecom auf. Bei Effzett und Herweck sind sie noch nicht verfügbar. Der HEK beginnt bei 22,43 Euro. Der UVP liegt bei 29,99 Euro.