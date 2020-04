Wer größere Ausdrucke als A4 oder gar A3 benötigt, kommt mit den üblichen Druckern und Kopierern schnell an die Grenzen. Großformatdrucker sind allerdings oft unhandlich und relativ teuer.

Mit dem SureColor SC-T2100 will Druckerhersteller Epson das Großformat-Portfolio nach unten abrunden. Epson hat den Tintenstrahl-Printer speziell für die Verwendung in Kleinunternehmern, von Designern, Lehrern, Ingenieuren und Architekten entwickelt. Dank der für einen Large-Format-Drucker kompakten Maßen von 970 x 505 x 230 Millimetern kann der SC-T2100 auch im Home-Office, in Klassenräumen, kleinen Büros und Studios, sowie an externen Arbeitsplätzen wie Baustellen eingesetzt werden. Insgesamt bringt der Drucker 27 Kilogramm auf die Waage.

Das Gerät verarbeitet Rollenpapier mit Zwei-Zoll-Kern mit einer Breite von 329 bis 610 Millimetern, A4 und A3 sowie größere Formate über den Einzelblatteinzug. Es schaltet bei Bedarf automatisch zwischen großformatigem Rollenpapier und Einzelblatt um, ohne dass Anwender manuell eingreifen müssen. Der SC-T2100 besitzt wie seine größeren Brüder SC-T3100 und SC-T5100 eine Haltefunktion des Papiers, die ein unabsichtliches Herabfallen verhindert. Somit findet der Drucker seinen Platz in Firmen mit eingeschränktem Platzangebot, die aber trotzdem nicht auf den Druck von Dokumenten in wechselnden Formaten verzichten können.

4-Patronen-System mit Pigmenttinte

Das neue Mitglied der SureColor-Familie druckt mit einer Auflösung von bis zu 2.400 x 1.200 dpi. Eine DIN A1-Seite wird laut Hersteller in 43 Sekunden produziert. Bestückt wird der Drucker mit Pigmenttinte in drei Farb- und einer Schwarzkartusche. Die Farbpatronen sind mit einer Füllmenge von 26 oder 50 Millilitern erhältlich. Die Schwarzkartuschen gibt es mit 50 oder 80 Millilitern.

Mit den integrierten Wireless- und Wi-Fi Direct-Anschlüssen können Anwender das Gerät wahlweise via Smartphones sowie Tablets bedienen oder den neu entwickelten LCD-Farb-Touchscreen mit 4,3 Zoll Diagonale für eine einfache und intuitive Menüsteuerung verwenden. Ablagefächer, Druckerständer oder Rollenspindel sind optional verfügbar.

Der SureColor SC-T2100 soll ab Mai 2020 verfügbar sein. Mit einem umfangreichen Software-Paket ohne Standfuß liegt der empfohlene Verkaufspreis bei 653 Euro (exklusive MwSt.). Das Gerät wird bei folgenden Distributoren erhältlich sein: Systeam, Also und Tech Data (Quelle: ITscope).

