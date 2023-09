Mit der neuen Rolle bleibt Klaus Werner Teil der Geschäftsführung der Telekom Deutschland und berichtet weiterhin an Srini Gopalan, Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG und Sprecher der Geschäftsführung Telekom Deutschland GmbH. Werner übernimmt den Geschäftskundenbereich mit einem Umsatz von rund 9,2 Milliarden Euro aus 2022. Er soll gemeinsam mit den rund 10.500 Beschäftigten die Beziehungen zu Geschäftskunden weiter ausbauen und sich verstärkt auf ein innovatives Portfolio sowie digitale Lösungen konzentrieren.

Nahezu 30 Jahre Konzernerfahrung

Diplom-Volkswirt Klaus Werner begann 1994 seine Karriere als Controller in der Telekom Tochter T-Mobile und wechselte 2001 in das Konzerncontrolling der AG. 2005 wurde er zum Chief Financial Officer (CFO) ernannt und übernahm zudem die Rolle des Chief Information Officer (CIO). 2008 wurde Werner CFO der T-Systems International und seit 2014 CFO der Telekom Deutschland GmbH.

"Hagen Rickmann hat 15 Jahre viel für den Konzern und zuletzt für den Geschäftskundenbereich der Telekom in Deutschland getan. Ich danke ihm für sein Engagement besonders bei der Digitalisierung des Mittelstands. In seiner Zeit als Geschäftsführer hat Hagen seinen Verantwortungsbereich an die Spitze der europäischen B2B-Telekommunikationsunternehmen gebracht und konnte jährliches Wachstum sicherstellen", sagt Srini Gopalan. "Gleichzeitig freue ich mich, dass Klaus Werner sich für diese neue Rolle entschieden hat. Klaus ist bereits seit vielen Jahren Teil unseres Management-Teams und kennt die Herausforderungen bestens. Wir stellen damit einen reibungslosen Übergang sicher."