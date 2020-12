Die Tufin Software Technologies Ltd. mit doppeltem Hauptsitz in Israel und USA, gilt als Pionier der richtlinienzentrierten Cybersecurity. Helmut Deuter verantwortet den strategischen Ausbau des indirekten Vertriebs sowie Stärkung und Weiterbildung bestehender Partnerschaften der betroffenen Regionen. Seine Aufgabe ist es, die Partner bestmöglich darin zu unterstützen, neue Zielgruppen und Märkte zu erschließen.

Deuter ist Vertriebs- und Channel-Experte mit ingesamt über 20 Jahren IT-Erfahrung. Berufliche Stationen hatte er bei SafeNet, Imperva und IBM Resilient war zuvor unter anderem mehr als acht Jahre bei RSA Security. Zuletzt verantwortete er als Senior Manager den indirekten Vertrieb in Zentraleuropa für ExtraHop Networks.

„Unternehmensnetzwerke werden immer komplexer, wodurch die Verwaltung und Orchestrierung der entsprechenden Sicherheitsrichtlinien für Security- und Netzwerkteams eine immer größere Herausforderung bedeuten“, erklärt Helmut Deuter. „Lösungen, die eine richtlinienbasierte Automatisierung von Sicherheitsänderungen in allen Netzwerken ermöglichen, werden von Unternehmen, Distributoren und Resellern dementsprechend immer stärker nachgefragt.“

„Wir möchten, dass unsere Channelpartner die Tufin-Technologie bestmöglich verstehen und wir gemeinsam erfolgreich an den Markt gehen“, so der Channel-Chef weiter. „Deshalb ist es mir wichtig, unsere Partner sowohl im Schulungs- als auch Vertriebsprozess zu unterstützen. Auf diese Weise eröffnen sich ihnen gute Möglichkeiten, sich als Spezialist für richtlinien-zentrierten Cybersecurity zu positionieren und ihren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten.“

Partner des Jahres

Im Rahmen der „Tufinnovate User Conference“ wurde die französische Exclusive Networks als Distributor of the Year ausgezeichnet. Weitere Partner des Jahres waren Computacenter als Northern EMEA Partner of the Year sowie als Central EMEA Partner of the Year. AERAsec wurden Service Partner of the Year, Nomios holte den Titel für Western EMEA und die Kirey Group wurde als Southern EMEA Partner gefeiert.