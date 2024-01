Seit 2003 gibt es bereits CPN. Der Zusammenschluss von Systemhäusern, IT-Dienstleistern und IT-Fachhändlern steht dabei für Cooperation, Partnership & Network. Eines der Ziele ist es, bessere Marktbedingungen für Mitglieder zu schaffen.

Dies soll nun auch im Rahmen einer strategischen Kooperation mit dem saarländischen Distributor Herweck geschehen. Ziel sei es, Synergien zu schaffen und innovative Lösungen anzubieten, um den CPN-Mitgliedern optimale Leistungen und beste Konditionen zu bieten, heißt es bei Herweck. Unter anderem wird der CPN-Lieferantenpool durch Herweck ergänzt und erweitert werden.

Gegenseitiges Verständnis

Dominik Walter, der bei Herweck die Business Unit IT leitet, berichtet von Gesprächen mit CPN, die von Anfang an "von Vertrauen und gegenseitigem Verständnis" geprägt waren. "Kurz, die Chemie stimmt einfach und wir freuen uns die konstruktiven Gespräche für eine erfolgreiche Zusammenarbeit fortzuführen", so Walter.

Bei Herweck erhofft man sich zudem auf eine starke Kundenvernetzung durch die Zusammenarbeit. Ansprechpartner beim saarländischen Grossisten für die Kooperation mit CPN ist der Teamleiter Account Management, Jörn Benz.

