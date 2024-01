Seit der Finanzkrise 2008 kannten die Umsätze bei den europäischen Distributoren nur eine Richtung - nämlich nach oben. Das hatte 2023 ein Ende. Die auf den Channel spezialisierten Marktforscher von Context verzeichneten einen Rückgang der Umsätze von sechs Prozent gegenüber 2022.

Besonders stark betroffen war das Volumensegment mit einem Minus von 11 Prozent. Der Value-Bereich konnte zwar mit einem Prozentpunkt noch leicht zulegen, bei den großen Wachstumsraten der Vorjahre ist der geringe Anstieg aber für die Akteure eher enttäuschend.

Der Abwärtstrend könnte sich aber im laufenden Jahr wieder umkehren. So rechnen die Context-Analysten sowohl im Volume- als auch im Value-Bereich wieder mit Wachstum. Allerdings werde das je nach Produktsegment unterschiedlich früh im Jahr einsetzen. "Sowohl der Umsatz mit Value- als auch Volumenprodukten stehen vor Herausforderungen und beide Bereiche haben mit dem nachlassenden Interesse an Infrastrukturprojekten zu kämpfen", erläutert Amanuel Dag, Country Director DACH bei Context.

Aktuell gehen die Context-Analysten davon aus, dass sich die Wachstumsraten im Value- und Volume-Segment im Jahresverlauf 2024 annähern und im vierten Quartal bei 6 respektive 7 Prozent liegen. "Die Marktteilnehmer dürften damit sehr unterschiedlich zufrieden sein. Schließlich kommt der Value-Bereich aus einer Phase mit einem Plus von 16 Prozent im ersten Quartal 2023, der Value-Bereich hatte da mit einem Rückgang von sechs Prozent zu kämpfen", meint Dag.

Positiver Trend im PC-Markt

Nach zwei schlechten Jahren soll es auch im Flaggschiff-Segment der PCs und Notebooks endlich wieder aufwärts gehen. Hier darf die Distribution nach der Context-Prognose voraussichtlich mit einer Umsatzsteigerung von sieben Prozent rechnen, wobei Mobile Computing stärker zulegen wird als Desktop Computing.

Der Aufschwung wirkt sich auch auf das Geschäft mit Peripherie aus. Hier reicht es in den meisten Unterkategorien (Printing und Verbrauchsmaterial, Monitore, Zubehör) allerdings nur im optimistischen Prognoseszenario 2024 zu einem Wachstum im unteren, einstelligen Prozentbereich. Wahrscheinlicher ist jedoch ein stark verlangsamter Rückgang oder ein Ergebnis in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Nachdem der deutsche Markt gegenüber dem europäischen Vergleich in den Vorjahren besonders gelitten hat, rechnen die Marktforscher nun mit einer überdurchschnittlichen Erholung. Der europäische Durchschnitt liegt 2024 demnach bei 2,6 Prozent, für Deutschland erwarten die Analysten ein Plus von vier Prozent. Der Aufschwung soll allerdings erst in einigen Monaten kommen. Im ersten Quartal 2024 rechnen die Analysten noch mit minus zwei Prozent noch im negativen Bereich. Mit einem Plus von 11 Prozent soll der deutsche Distributionsmarkt dann zum Jahresende wieder richtig zulegen.

Mehr zum Thema:

Wandel der Distribution: Vom Shock Absorber zum Channel Enabler

Context-Prognose: Konjunkturschwäche wirkt sich auf Netzwerkmarkt aus

Einkaufsverhalten ändert sich: Trend zurück vom Online-Handel zum Ladengeschäft