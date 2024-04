Auf einen Blick

Pro Starke Leistung

Beeindruckendes Spielerlebnis

Großartiger 120-Hertz-

Bildschirm Schlankes Design Kontra Ungenügende Akkulaufzeit

Langsames Aufladen

Keine Verpflichtung zu Software-Updates

Fazit Das Honor Pad 9 ist zweifelsohne eines der besten Tablets, die Sie für unter 300 Euro kaufen können. Die enttäuschende Akkulaufzeit und die fehlende Softwareunterstützung verhindern jedoch, dass es uns eine uneingeschränkte Empfehlung wert ist.

Die Abspaltung von Honor vom ehemaligen Mutterkonzern Huawei hat dem Unternehmen in Europa neuen Schwung verliehen, wovon primär seine Smartphones und Tablets profitieren.

Die Möglichkeit, auf alle Google-Apps und -Dienste zuzugreifen, gilt im Westen als entscheidend für Android-Geräte. Ihr Fehlen bei vielen Huawei-Produkten ist der Hauptgrund, warum wir sie nicht empfehlen können.

In der Zwischenzeit ist Honor schon seit einiger Zeit sehr gut darin, Tablet-Hardware herzustellen, und das ist auch beim Pad 9 nicht anders, seinem erschwinglichen Update für 2024, das mit dem iPad und anderen Android-Tablets konkurriert.

Auf dem Papier bietet es eine Reihe von Premium-Funktionen für einen beeindruckend niedrigen Preis von unter 350 Euro. Das bedeutet, dass es sich in der Praxis gut nutzen lässt, aber es gibt auch ein paar Schwachstellen, die auffallen.

Design & Verarbeitung

Hochwertiges Design aus Aluminium und Glas

Keine IP-Bewertung

Kein Fingerabdruck-Sensor

Das Honor Pad 9 mag preislich wie ein Budget-Tablet erscheinen, aber es sieht aus und fühlt sich an wie ein Flaggschiff. Wir haben diese Mischung aus Aluminium und Glas schon unzählige Male gesehen, aber bei einem so erschwinglichen Gerät ist es trotzdem beeindruckend.

Das von mir getestete Modell in "Space Grau" hat eine matte Beschichtung auf der Rückseite, die die Ansammlung von Fingerabdrücken und anderen sichtbaren Verschmutzungen verhindert. Bei der Version "Cyan Lake", die wie ein leuchtendes Türkis aussieht, könnte das ein größeres Problem sein.

Ich würde jedoch in jedem Fall eine Hülle oder ein Case empfehlen. Das Gerät fühlt sich in meinen Händen immer noch etwas rutschig an und ich mache mir oft Sorgen, dass es vom Tisch fällt.

Das markante kreisförmige rückwärtige Kameramodul (das dem OnePlus Pad ähnlich sieht) hilft ein wenig, da es ziemlich weit aus der Rückseite des Geräts herausragt. Dies ist jedoch unnötig - Rückkameras sind bei einem Tablet nicht ganz so wichtig, und das Pad 9 ist ohnehin nicht besonders dünn (6,96 mm).

Mit 555 Gramm ist es schwerer als das Samsung Galaxy Tab A9+ und das 2022 iPad (10,9 Zoll), auch wenn diese beiden Geräte kleinere Bildschirme haben. Aber keine Sorge, es ist immer noch sehr angenehm zu halten, auch über längere Zeit.

Das Pad 9 fühlt sich zwar sehr gut verarbeitet an, aber es gibt keine offizielle IP-Einstufung für Staub- oder Wasserdichtigkeit. Wenn es kurz in den Regen kommt, sollte das noch in Ordnung gehen, aber ich würde nichts Extremes empfehlen. In Anbetracht der Tatsache, dass es so mobil ist, ist das ein wenig schade, aber bei dem Preis auch verständlich.

Auf einer Seite des Honor Pad 9 befinden sich die Tasten für die Stromversorgung und die Lautstärkeregelung, wobei erstere unnötig kniffelig ist. Wenn Sie beide Tasten zusammen drücken, wird lediglich ein Screenshot gemacht, während Sie mit der Power-Taste zunächst nur den Google Assistant auslösen. Ein Druck für etwa 5 Sekunden ruft die An- und Ausschalt-Optionen auf.

Der USB-C-Anschluss befindet sich an seiner gewohnten Position an der Unterseite, aber es gibt keinen Fingerabdruck-Sensor irgendeiner Art. Die Kamera auf der Vorderseite funktioniert zwar sehr schnell für die Gesichtsentsperrung, ist aber weit weniger sicher.

Bildschirm & Lautsprecher

12.1-Zoll-LC-Display

120-Hertz-Bildwiederholfrequenz

Vierfache Stereo-Lautsprecher

Das Honor Pad 9 verfügt über ein großes 12,1-Zoll-Display mit 2,5K-Auflösung (2.560 × 1.600). Es handelt sich zwar nur um ein IPS-LCD-Panel, aber ich habe OLED wirklich nicht vermisst.

Der Bildschirm kombiniert exzellente Details mit satten, kräftigen Farben und ist damit ideal zum Ansehen von Videos oder für Spiele geeignet. Die Sichtbarkeit ist ebenfalls einwandfrei. Die von mir gemessene maximale Helligkeit von 628 Nits übertrifft sogar die von Honor angegebene Helligkeit von 500 Nits. Daher ist es kein Problem, das Gerät an einem sonnigen Tag im Freien zu verwenden.

Das Display hat eine maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz, wobei der Standardmodus "Dynamisch" automatisch zwischen dieser Frequenz und der Standardfrequenz von 60 Hertz umschaltet. Dies sorgt für eine hervorragende Flüssigkeit und Reaktionsfähigkeit bei Wischbewegungen und Gesten, ohne dass die Akkulaufzeit darunter leidet. Sie können die Bildwiederholfrequenz jedoch auch manuell auf 60 oder 120 Hertz einstellen, wenn Sie dies wünschen.

Wenn Sie jedoch auf 1 Hertz heruntergehen, benötigen Sie LTPO, eine Art OLED-Bildschirm. Aber auch ohne diese Funktion verpassen Sie wahrscheinlich keine große Verbesserung beim Stromverbrauch.

Das Pad 9 kombiniert das hervorragende Display mit vier Stereolautsprechern - zwei oben und zwei unten. Sie liefern einen kräftigen, raumfüllenden Klang, der auch bei hoher Lautstärke nicht verzerrt. Die Klarheit ist ausgezeichnet, auch wenn sie sich wegen des fehlenden Basses am besten für sprachbasierte Inhalte oder eher zurückhaltende Musik eignen.

Dennoch gehören sie zu den besten Lautsprechern, die Sie in einem erschwinglichen Tablet finden können. Es gibt keine 3,5-mm-Audiobuchse, aber wenn Sie sich nicht an einem öffentlichen Ort aufhalten, werden Sie die meiste Zeit auf Bluetooth-Kopfhörer verzichten können.

Spezifikationen & Leistung

Snapdragon 6 Gen 1 und 8 GB RAM

256 GB Speicherplatz

Keine 5G-Option

Auf dem Papier klingt die Leistung des Honor Pad 9 nicht nach etwas Besonderem. Es wird vom Snapdragon 6 Gen 1 angetrieben, einem Mittelklasse-Chipsatz von Qualcomm aus dem Jahr 2022.

Er wird bei dem einzigen in Europa erhältlichen Modell mit 8 GB RAM kombiniert, obwohl es die Option gibt, 8 GB virtuellen Arbeitsspeicher hinzuzufügen.

Angesichts dieser durchschnittlichen Spezifikationen war ich überrascht, wie gut die Leistung des Pad 9 ausfällt. Es erledigt alle alltäglichen Aufgaben mit Leichtigkeit, egal ob es sich um das Surfen im Internet und E-Mails oder um soziale Medien und YouTube handelt. Auch das schnelle Umschalten zwischen diesen Aufgaben oder die Verwendung von Multitasking im geteilten Bildschirm ist kein Problem.

Die Navigation (mit Gesten oder Bildschirmtasten) ist flüssig und reaktionsschnell, wobei der 120-Hertz-Bildschirm seine Stärken ausspielt.

Allerdings hatte ich nicht erwartet, dass das Pad 9 beim Spielen so gut abschneiden würde. Ich habe fünf der anspruchsvollsten Titel aus dem Google Play Store getestet - "Asphalt 9", "Call of Duty: Mobile", "EA Sports FC Mobile", "PUBG Mobile" und "Rocket League Sideswipe".

Stellenweise gab es ein paar Bildaussetzer, aber das Gameplay blieb relativ flüssig und die Steuerung war sehr reaktionsschnell. Ich hätte kein Problem damit, das Pad 9 als mein primäres mobiles Spielgerät zu verwenden, was man von vielen billigen Tablets nicht behaupten kann.

Beim Spielen werden Sie feststellen, dass sich die Rückseite des Geräts ziemlich warm anfühlt. Dies schien jedoch keine Auswirkungen auf die Leistung zu haben und wurde nie unangenehm.

Honor Pad 9 Benchmarks

Die einzige Version des Pad 9, die in Deutschland erhältlich ist, bietet 256 GB internen Speicher. Da es keine Unterstützung für microSD-Erweiterungen gibt und etwa 25 GB mit Systemdateien belegt sind, werden Sie je nach Nutzung wahrscheinlich bald auf Cloud-Speicher zurückgreifen müssen. Die meisten Menschen tun dies jedoch ohnehin schon.

Das Pad 9 unterstützt die WLAN-Standards a/b/g/n/ac sowie Bluetooth 5.1. Das ist so ziemlich das Ende der Konnektivität, sodass Sie sowohl auf 5G (oder andere mobile Daten) als auch auf NFC verzichten müssen.