Pro Ausstattung mit vielen Business-Funktionen

Netzwerk: LAN / WLAN / Bluetooth / Mobil

Top-Akkulaufzeit

SB 4

sehr heller Bildschirm

Tastatur und Touchpad hervorragend Kontra kleiner Display-Einblickwinkel

nur FHD-Auflösung

kein LAN-Anschluss, Kartenleser

Fazit

Das HP Elitebook 865 G9 ist ein Business-Allrounder für höchste Ansprüche. Wer beim geschäftlichen Einsatz einen Laptop mit großem Display benötigt, findet derzeit kaum ein besseres Notebook. Denn neben dem sehr guten Bildschirm überzeugt es mit hoher Rechenleistung, einer langen Akkulaufzeit und herausragender Bedienung. Dazu kommt die umfangreiche Ausstattung mit vielen Funktionen, die in großen Unternehmen gefragt sind.

Preis beim Test

2200 Euro

Das HP Elitebook 865 G9 zeigt, dass AMD auch bei High-End-Business-Notebooks angekommen ist. Große Unternehmen, die der 16-Zoll-Laptop adressiert, bevorzugen meist Laptops mit Intel-Plattform: Das HP-Modell zeigt, dass sie umdenken sollten.

Das Elitebook 865 eignet sich für Anwender, die mehr am Schreibtisch als unterwegs arbeiten und daher ein Notebook mit größerem Display einem ultramobilen Laptop vorziehen. Beim Meeting mit Kunden oder Kollegen müssen Sie es aber nicht verstecken: Das Aluminium-Gehäuse im klassischen Silber-Design wirkt elegant und ist stabil verarbeitet.

Umfassende Ausstattung für Firmenkunden

Die Ausstattung zielt auf die Anforderungen großer Firmen ab - und auf Anwender, die viel Wert auf System- und Datensicherheit legen: Zum Beispiel bietet das Elitebook eine mechanische Abdeckung für die Front-Kamera, mit der sich eine schwarz-weiß gemusterte Verkleidung vor die Linse schieben lässt.

Das Testmodell ist außerdem mit HPs Sicherheits-Suite Wolf Security Pro ausgestattet, das Display lässt sich per Sureview gegen unerwünschte Blicke von Dritten schützen, und mit Smart-Card-Einschub, Fingersensor sowie Windows-Hello-Kamera bietet es zahlreiche Möglichkeiten für eine sichere Anmeldung. Soll das Elitebook auch einmal außerhalb des Büronetzwerkes eingesetzt werden, kann es mit einem LTE-Mobilfunkmodul online gehen.

Das größere Gehäuse des 16-Zoll-Laptops bietet HP die Möglichkeit, einen Ryzen 9 aus der leistungsfähigeren H-Familie einzusetzen: Der 8-Kerner Ryzen 9 Pro 6950HS aus der aktuellen Rembrandt-Familie darf sich mit 35 Watt TDP mehr Leistung gönnen als die U-Prozessoren mit 15 Watt TDP, die in schmaleren und kleineren Notebooks arbeiten.

Test Rechenleistung

Zusammen mit üppigen 32 GB Arbeitsspeicher sorgt die Ryzen-CPU deshalb für Top-Leistung in allen Anwendungen. Im PC Mark 10 sind nur Business-Notebooks mit zusätzlicher Grafikkarte und einem Alder-Lake-H-Prozessor besser beim Test mit Multimedia-Programmen. Die Intel-Konkurrenz mit Alder-Lake-U und -P überflügelt das Elitebook vor allem, wenn CPU-Leistung gefragt ist - zum Beispiel beim Rendering, bei der Fotobearbeitung und beim Berechnen umfangreicher Excel-Tabellen. Bei Standard-Office-Aufgaben wie Video-Calls, Web-Surfen oder Texterstellung liegt es gleichauf mit Alder-Lake-P-Modellen und deutlich vor Notebooks mit Alder-Lake U.

Beim reinen CPU-Tempo kann es das Elitebook im Vergleich unter Business-Laptops ebenfalls mit der Alder-Lake-H-Variante aufnehmen: Es erreicht im Cinebench R23 ähnliche Ergebnisse im Multi-Thread-Test. Im Single-Thread-Modus hat die Intel-CPU die Nase vorn.

Unter Last heizt sich der Ryzen 9 Pro im Elitebook bei vergleichbarer Leistungsaufnahme deutlich mehr auf als ein Alder-Lake-H. Im zehnminütigen Cinebench-Test liegt die durchschnittliche Temperatur bei knapp 100 Grad. Das merken Sie beim HP-Notebook daran, dass der Lüfter hörbar arbeitet und sich das Gehäuse auf der Unterseite erwärmt.

Test Akkulaufzeit

Das Elitebook wiegt zwar aufgrund des großen Displays knapp zwei Kilogramm. Trotzdem ist es absolut geeignet für den Einsatz unterwegs, denn es bringt im Akkubetrieb eine lange Laufzeit und hohe Rechenleistung zusammen: Dafür sorgt zum einen der üppige 76-Wattstunden-Akku, der eine hervorragende Laufzeit von 15 bis 16 Stunden ermöglicht. Zum anderen glänzt das Elitebook dank der Ryzen-CPU mit einer starke Recheneffizienz: Es arbeitet im Akkubetrieb fast genauso schnell wie vergleichbare Notebooks mit einem Alder-Lake-P, hat aber eine geringe Leistungsaufnahme, während es die sparsameren Alder-Lake-U-Laptops bei der Rechenleistung deutlich distanziert.

Test Bildschirm

Beim 16-Zoll-Display setzt HP auf ein Seitenverhältnis von 16:10 - inzwischen der Standard bei Business-Notebooks. Die Bildqualität ist herausragend: Die Helligkeit des Panels liegt bei knapp 500 cd/qm2. Zusammen mit der entspiegelten Oberfläche sorgt dies dafür, dass Sie auch draußen problemlos Bildinhalte erkennen. Außerdem macht der hohe Schwarz-Weiß-Kontrast das Arbeiten mit Texten und Tabellen angenehmer. Ein weiterer Pluspunkt ist die sehr ordentliche Farbraumabdeckung: Das Elitebook zeigt 100 Prozent des sRGB-Farbraums. Bei Adobe-RGB und DCI-P3 fällt das Ergebnis mit knapp 80 Prozent ebenfalls gut aus -das ist lediglich für Grafik-Profis zu wenig, selbst für den farbambitionierten Office-Einsatz reicht das allemal.

Ein paar Einschränkungen gibt es trotzdem: Die Helligkeit fällt nach rechts unten deutlich ab, was nicht optimal für die Arbeit mit Fotos und Videos ist. Die Punktdichte ist nicht besonders hoch, da das 16-Zoll-Display nur 1920 x 1200 Bildpunkte zeigt - sein Vorteil liegt daher vor allem in der größeren Bildfläche, nicht in einer detaillierteren Darstellung. Und wie bei allen HP-Notebooks mit Sureview ist der stabile Display-Blickwinkel geringer als gewohnt, auch wenn die Funktion nicht eingeschaltet ist.

Test Tastatur & Touchpad

HP denkt auch an eine häufig unterschätzte Kernkompetenz eines Business-Notebooks: Die Eingabeelemente beim Elitebook sind hervorragend. Die Tastatur bietet einen zusätzlichen Nummernblock, sie ist leise und stabil eingebaut, jede Taste bietet einen angenehm klaren Druckpunkt.

Genauso überzeugend ist das große Touchpad: Es gibt eine eindeutige, aber nicht zu laute Rückmeldung auf Mausklicks und hat eine angenehm griffige Oberfläche, mit der sich der Mauszeiger schnell und präzise bewegen lässt.

Test Ausstattung

Bei der Anschlussausstattung nutzt HP die Vorteile eines großen Gehäuses sinnvoll aus: Neben zwei Typ-A-Anschlüssen besitzt das Elitebook zwei Typ-C-Ports mit USB 4. Außerdem gibt es einen HDMI-Ausgang. Einen Ethernet-Port hat es nicht, dafür arbeitet das WLAN-Modul mit dem Standard Wi-Fi 6E und der neuen 6-GHz-Frequenz.

Testergebnisse und technische Details

Testergebnisse HP Elitebook 865 G9 (6F6H3EA#ABD) Geschwindigkeit bei Büro-Programmen 86 Punkte (von 100) Geschwindigkeit bei Multimedia-Programmen 99 Punkte (von 100) Leistung 3D Mark 66 Punkte (von 100) Display: Helligkeit / Helligkeitsverteilung / Kontrast 483 cd/m² / 73 % /1762:1 Display entspiegelt ja Display: Abdeckung Farbraum (in Prozent) sRGB: 100 / Adobe-RGB: 78 / DCI-P3: 79 Display: Farbtreue (Abweichung Delta-E) 1,61 Akkulaufzeit (Stunden:Minuten): WLAN-Test / Mobile Mark 25 15:24 / 15:55 Akkukapazität nach 1 Stunde Laden 85 Prozent Betriebsgeräusch unter Last 40 dB(A) Temperatur Oberseite / Unterseite 45 / 52° Celsius

Technische Details HP Elitebook 865 G9 (6F6H3EA#ABD) Prozessor AMD Ryzen 9 Pro 6950HS Taktrate Standard-Takt: 3,3 GHz; Turbo-Takt bis 4,6 GHz Kerne / Threads 8 / 16 RAM 32 GB LPDDR5-4800 (nicht wechselbar) Grafikkarte AMD Radeon 680M Laufwerk NVMe-SSD Samsung 980 Pro (PCIe 4.0 x 4) nutzbare Kapazität 952,79 GB Format M.2 2280 Netzwerk: LAN / WLAN / Bluetooth / Mobil - / WiFi-6E (Qualcomm Fastconnect 6900) / 5.2 / Intel 7560R+ (LTE-A Pro) Betriebssystem Windows 11 Pro Display: Diagonale / Auflösung / Format 16 Zoll / 1920 x 1200 / 16:10 Punktdichte / Wiederholrate 142 ppi / 60 Hz Gewicht: Notebook (mit Akku) / Netzteil 1906 / 452 Gramm Akku: Kapazität 76 Wh Anschlüsse rechts 1x Typ-A USB 3.2 Gen 1, 1x Audio, 1x SIM-Karten-Einschub Anschlüsse links 1x HDMI 2.0, 1x Typ-A USB 3.2 Gen 1, 2x Typ-C USB 4, 1x Smart-Card-Einschub Weitere Ausstattung 5-MP-Front-Kamera (Windows Hello), Fingersensor (Handballenablage rechts)

(PC-Welt)