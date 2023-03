Der israelische SASE-Anbieter (Secure Access Services Edge) Axis Security offeriert unter dem Brand "Atmos"-Lösungen zur Absicherung von weltweit verteilten Netzwerken (SD WAN, Software defined Wide Areas Network) und soll nun HPEs Edge- und Cloud-Security-Portfolio entscheidend verstärken.

Die Akquisition soll Ende des zweiten Quartals 2023 beendet sein. Bereits im dritten Quartal 2023 sollen die Edge- und Cloud-Security-Lösungen von Axis Security so gut in Arubas Secure-Network-Portfolio integriert sein, dass HPE sie Kunden anbieten kann.

"Nach dem Übergang von der post-pandemischen Welt zu einer hybriden Arbeitsumgebung ist ein neuer Edge-Security-Ansatz erforderlich, um unternehmenskritische SaaS-Anwendungen zu schützen", sagt Phil Mottram, Executive Vice President und General Manager bei HPE Aruba Networking. "Die Konvergenz der Lösungen von Aruba und Axis Security wird zu einer SASE-Lösung führen, die Unternehmen ein Höchstmaß an Sicherheit für weltweit verteilte IT- und IoT-Geräte bieten sollte", so der Aruba-Chef weiter.

"Wir wollen einfache, sichere und zuverlässige Anbindung von allen Unternehmensressourcen", so beschreibt Dor Knafo, CEO von Axis Security, sein Unternehmensziel. "Unsere SSE-Plattform (Security Services Edge) ist eine gute Ergänzung zu den SD-WAN-, Firewall- und Segmentierungsangeboten von Aruba. Gemeinsam werden wir eine einheitliche SASE-Plattform erschaffen, die Konnektivität bis zum Edge erweitern kann."



