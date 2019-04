Der Video-Wizard hat alle Bewegtbildinhalte der IDG Business Media GmbH unter seiner Fuchtel. Er befüllt die Redaktionssysteme, filmt, schneidet und sieht zu, dass in den Videogalerien stets spannende Themen zu finden sind. Wer will, kann ihn auch im Web 2.0 antreffen, unter anderem bei Facebook und Twitter. Alle Artikel des Autors

Bei Channel meets Cloud 2019 war Hewlett Packard Enterprise (HPE) mit Partner ACP mit von der Partie. Im Interview erklären Gerry Steinberger von HPE und Anja Daniela Favuzzi von ACP, was ihre Partnerschaft besonders macht und welche Strategie HPE im kommenden Jahr fahren will. Dabei würden vor allem Technologien wie Composable Infrastructure, künstliche Intelligenz im Rechenzentrum und Edge Computing eine wichtige Rolle für HPE spielen, so Steinberger.