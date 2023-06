Nicht nur optisch und in Sachen CPU wurden die Matebooks renoviert, sondern sie weisen auch einige technische Besonderheiten auf, wie etwa SuperHub, SuperTurbo oder die neue Huawei Metaline Antenne, die eine Reichweite bis zu 270 Meter schaffen soll. Bei Bestellungen bis zum 15. Juni 2023 gibt es zudem einen MateView SE-Bildschirm, einen Style Rucksack und eine Wireless Mouse von Huawei gratis dazu.

Wo Schönheit auf Leistung trifft

Mit dem neuen MateBook X Pro bringt Huawei ein Flaggschiff-Notebook auf den Markt, das innovative Technologie und exquisites Design vereint. Die neue Generation des chinesischen Herstellers ist mit einem 14,2-Zoll Real Colour FullView Display mit einer Auflösung von 3120 x 2080 Pixeln ausgestattet. Das Design des Laptops fällt durch ein Soft-Touch-Metallgehäuse mit einer einzigartigen matten Oberfläche auf, die per Micro-Arc-Oxidation-Technologie (Mikrolichtbogenoxidation) eine warme, angenehme Haptik bieten soll. Das Huawei MateBook X Pro besteht aus einer Magnesiumlegierung und ist in Ink Blue erhältlich.

Das FullView-Farbdisplay wartet mit einer Farbgenauigkeit von Delta E < 1 sowohl im P3- als auch im sRGB-Farbraum auf. Dazu kommen die TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0-Zertifizierung und eine magnetisch gesteuerte nano-optische AR-Beschichtung, die laut Huawei Reflexionen um bis zu 60 Prozent für ein angenehmeres Lesen reduzieren kann. Neben dem Intel Core i7-1360P sind 16 GB LPDDR5-RAM und 1 TB NVMe SSD-Speicher für die Leistung des Evo-zertifizierten Geräts verantwortlich.

Innovative "Super"-Tools

Der von Huawei selbst entwickelte Super Turbo integriert und optimiert Hardware, Systeme und Nutzungsszenarien für verbesserte Energieeinsparung, hohe Leistung und reibungslosen Betrieb. Schnelles Einschalten, Software-Startup-Booster und SuperCharge Turbo sollen für höhere Produktivität sorgen. Die Metaline-Antenne ermöglicht Verbindungen mit extrem hoher Reichweite und bietet stabile und schnelle Netzwerkverbindungen - auch dort, wo viele Benutzer gleichzeitig aktiv sind, teilt Huawei mit.

Huawei verbessert mit dem MateBook X Pro das "Konferenzerlebnis" durch die Unterstützung kabelloser Kopfhörer, Geräuschunterdrückung und gute Sprachverständlichkeit in lauten Umgebungen durch vier Digitalmikrofone und 6 Lautsprecher. Die KI-Kamera bietet zwar nur 720p Auflösung, unterstützt dafür Hintergrundwechsel, eine "Schönheitsverbesserung auf Hardwareebene" und Modi wie FollowCam und Blickkontakt, die den Anwender jederzeit ins rechte Licht rücken.

Weitere Tools zur Produktivität sind Super Device-Funktionen zur Datenübertragung von Telefon, Tablet und PC, ohne dass USB-Sticks oder Apps von Drittanbietern benötigt werden. Der SuperHub wiederum vereinfacht den Datentransfer zwischen kompatiblen Geräten durch Ziehen, Ablegen und automatischer Einordnung der Dateien.

Das neue Huawei MateBook 16s

Weniger auf Eleganz, dafür stärker auf Leistung ausgerichtet, präsentiert Huawei das MateBook 16s mit dem Intel Core i9-13900H der 13. Generation. Zielgruppe sind Multitasking-Profis und Kreative, die einen großen Bildschirm und ein solides, mobiles und zuverlässiges System benötigen. Huawei übernimmt den 2,5K 16-Zoll großen 10-Punkt-Touchscreen im Seitenverhältnis 3:2 der vorherigen Generation und verbessert Helligkeit und Klarheit des Bildschirms von 300 auf 400 nits.

Die bereits angesprochene Metaline-Antenne wird durch die Wi-Fi 6-Fähigkeit ergänzt. Auch hier sorgen 16 GB LPDDR5 RAM und die 1 TB NVMe für genügend Speicherkapazität und flottes Arbeiten. Mit 14 Kernen und 20 Threads taktet der Intel Core i9-13900H in der höchsten Stufe mit 5 GHz. Gleichzeitig verwendet der Prozessor eine hybride Architektur aus leistungsstarken (P-Kerne) und energieeffizienten E-Kernen, wobei erstere für anspruchsvolle Aufgaben wie Spiele, Echtzeit-Rendering und Videobearbeitung aktiv werden und die E-Kerne eher Hintergrundaufgaben wie Downloads, Internet oder Audio übernehmen.

Super Device, Smart Conferencing und mehr

Huawei will mit dem MateBook 16s hybrides Arbeiten so nahtlos und einfach wie möglich gestalten. Mit Super Device können Nutzer ihre Geräte durch einfaches Drag and Drop sofort und ohne lästige Kabel mit dem PC verbinden. So können etwa Grafikdesigner ein Tablets zwecks Multi-Screen anschließen oder als zweiten Bildschirm für schnelle Notizen, Skizzen und Illustrationen verwenden.

Das Huawei MateBook 16s schreitet mit Smart Conferencing weiter voran und integriert eine AI Camera mit 1080p FullHD-Auflösung und AI Sound mit zwei Mikrofonen und zwei Lautsprechern. Mit virtuellen Hintergründen und einem Algorithmus zur Geräuschunterdrückung soll so jederzeit die Teilnahme an virtuellen Konferenzen möglich sein. Die FollowCam-Funktion stellt sicher, dass man immer perfekt im Bild ist. Personal Voice Enhancement verstärkt die Stimme der Nutzer bei Präsentationen und unterdrückt störende Hintergrundgeräusche. Die neuen Huawei MateBook 16s ermöglichen nun den Anschluss von kabellosen und USB-Type-C-Kopfhörern.

Preis und Verfügbarkeit

Das Huawei MateBook X Pro ist seit Juni 2023 zu einer unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer von 2.199 Euro bei Huawei sowie im Handel verfügbar. Das Huawei MateBook 16s ist gleichzeitig gestartet und für 1.799 Euro verfügbar. Beide Modelle sind nur mit Windows 11 Home ausgestattet.

Weitere Informationen stehen für Interessierte unter diesem Link für das Huawei MateBook X Pro und hier für das MateBook 16s zur Verfügung.