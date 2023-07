CRM-Plattform-Anbieter HubSpot hat Josephine Wick Frona zur neuen Marketing-Chefin für die deutschsprachige Region ernannt. Damit ist sie für die Bereiche PR & Brand, Social Media, Co-Marketing, Produktmarketing und Revenue Marketing verantwortlich. Sie arbeitet von der deutschen Niederlassung in Berlin aus und berichtet an Susanne Rönnqvist Ahmadi, VP International Marketing.

Wachstum und Kundenzufriedenheit

Als Mitglied des Leadership-Teams für die DACH-Region soll Wick Frona eng mit Gregor Hufenreuter, Senior Director Sales DACH bei HubSpot, zusammenarbeiten, um Marketing und Vertrieb stärker zu verbinden. Wick Frona war vier Jahre lang als Content Marketing Managerin bei Eventbrite beschäftigt, bevor sie Ende 2019 zur HubSpot Germany GmbH wechselte. Zuletzt verantwortete sie als Principal Marketing Managerin die Bereiche Conversion-Rate-Optimierung und Produktmarketing. Zudem leitete sie die Team-Aktivitäten für Diversität, Inklusion und Zugehörigkeit (DI&B) in EMEA.

"Ich freue mich, nach meiner Pause wieder bei HubSpot an Bord zu sein", sagt Josephine Wick Frona. "In meiner neuen Position werde ich zusammen mit meinem Team innovative Strategien in Sachen Brand Awareness und Revenue Marketing umsetzen, um die Sichtbarkeit und das Wachstum von HubSpot im deutschsprachigen Raum weiter zu fördern. Zusammen mit Gregor Hufenreuter werde ich außerdem die enge Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb weiter vorantreiben, um die Kundenbindung zu stärken und neue Geschäftsmöglichkeiten entstehen zu lassen."