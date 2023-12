Icos hat das Produktmanagement ausgebaut. Seit Herbst leitet Pablo Bergengruen als Head of Business Development & Product Management das Team. Ebenfalls neu dabei ist Joe Weidner, der als Product & Vendor Relations Manager. Er soll mit seiner langjährigen Branchenerfahrung Hersteller aus dem Security-Umfeld betreuen.

Ergänzt wird das Team durch Brainworks-Urgestein Michael Gerb, der als Product & Vendor Relations Manager einen Fokus auf die Smart-Working-Lösungen legen wird. "Wir sind seit über 35 Jahren ein verlässlicher Partner im Markt. Mit dem Übergang von Brainworks zu Icos Deutschland 2022 wurde das Unternehmen zugleich zu einem vollwertigen Security-Distributor, der ein umfangreiches Portfolio an Technologien zum Schutz von IT-Geräten, Netzwerken und Daten bereitstellt", erläutert Icos-Geschäftsführer Derk Steffens. Er freue sich, zwei so branchenerfahrene Manager gewinnen zu können und so dem gewachsenen Angebot an Herstellern und Produkten in gewohnter Qualität Rechnung zu tragen.

Lange Branchenerfahrung

Pablo Bergengruen blickt auf über 30 Jahre Branchenexpertise mit starkem Fokus auf den Channel. Seine Karriere startete der Diplominformatiker bei Sun Microsystems. Es folgten zahlreiche Stationen als Account und Sales Manager bei Unternehmen wie Macrovision, MSG Systems, One Identity oder Oracle. Zuletzt war er als Senior Strategic Partner und Alliance Manager bei Delinea Europa in München tätig. Seit 1. Oktober zeichnet Bergengruen als Head of Business Development and Product Management für das Produktmanagement der ICOS Deutschland verantwortlich und berichtet an ICOS Deutschland Geschäftsführer Derk Steffens. Bergengruen betreut zudem die Produkte von Sumo Logic, Avast, IonosS und TrustBuilder.

Joe Weidner begann 1999 seine Laufbahn in der IT-Branche als Key Account Manager bei der Computerlinks AG in München. Anschließend sammelte er Berufserfahrung im Sales bei renommierten amerikanischen Herstellern wie Crossbeam Systems, SAIC, Fireeye, Attivo Networks und HP. Weidner hat tiefgreifendes technischen Security-Knowhow in Feldern wie UTM, DPI, Lawful Interception oder APT-Abwehr. Seine breite Expertise setzt er nun seit dem 1. November bei Icos als Product & Vendor Relations Manager ein und betreut Hersteller wie Filewave, Gytpol, Libraesva, Reblaze, ThriveDX und XM Cyber. Weidner ließ sich Anfang 2023 zum Datenschutz- und IT-Sicherheitsbeauftragten ausbilden und zertifizieren.

Michael Gerb ist bereits seit 2014 im Unternehmen. Gerb betreut Hersteller aus dem klassischen Brainworks-Umfeld wie GFI/Kerio, IceWarp, Wildix, Absolute Software, easybell sowie die eigene ICOS Hardware. Der Münchner VAD hat sich vor der Übernahme durch ICOS mit Smart-Working-Lösungen einen Namen im Markt gemacht. Weidner und Gerb berichten an Pablo Bergengruen.

