Seit März 2020 sind die Büros an den Ingram-Standorten in Deutschland weitgehend verwaist. Die Mitarbeiter arbeiten seit dem massiven Ausbruch der Corona-Pandemie im Home Office. Nachdem nun Einschränkungen nach und nach gelockert werden, wird man auch bei dem Broadliner "stufenweise" wieder zur Arbeit in den Büros zurückkehren.

Dabei will das Unternehmen aber sehr vorsichtig vorgehen: Im Vordergrund stehen laut Ingram die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gepaart mit der zuverlässigen Fortführung des Geschäfts. "Unser Team meistert deutschlandweit mit großem Engagement, Leistungswillen und anhaltender Kommunikationsbereitschaft die Herausforderung der flächendeckenden Arbeit aus dem Home Office hervorragend", lobt Alexander Maier, Senior Vice President und Chief Country Executive Ingram Micro Deutschland, seine Mitarbeiter.

» Spracherkennung Spracherkennung kann in vielen Branchen die Produktivität immens erhöhen. Deshalb boomt der Markt für sprachbasierte Texterfassung. Im ChannelPartner- Webcast am 9. Juni um 14:00 Uhr zeigen wir zusammen mit Nuance, dass der Einstieg für Reseller vergleichsweise einfach und lukrativ ist . Hier anmelden

Gerade in diesen Wochen der Unsicherheit sei es umso wichtiger, dass unter Berücksichtigung der Sicherheit und Gesundheit unseres Teams der enge Austausch mit Herstellern und Kunden nie abreißt, um das Angebot nach den Bedürfnissen des Marktes zu gestalten und gemeinsam erfolgreich das Geschäft zu gestalten. Deshalb sei es wichtig, nun "den Weg zurück in die Normalität" anzutreten. "Wir werden unsere Pläne basierend auf den aktuellen Entwicklungen der Coronakrise laufend überprüfen und wenn nötig anpassen", verspricht der Ingram-Deutschlandchef.

Keine externen Besucher zugelassen

Die Belegschaft wird dazu abhängig von der persönlichen Situation und den geschäftlichen Anforderungen in drei Gruppen aufgeteilt. Die Gruppen arbeiten dann wechselweise aus dem Büro und dem Home Office. In den Büros gelten umfassende Präventions- und Sicherheitsmaßnahmen, wie das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes, ausreichenden Abstand an den Arbeitsplätzen und im gesamten Gebäude sowie weitreichende Hygienemaßnahmen.

Lesen Sie auch: Distribution verzeichnet deutliche Nachfrage nach UCC- und Konferenzlösungen

Externe Besucher sind bis auf Weiteres an den Office-Standorten nicht zugelassen. Die aktuelle Planung ist auf sechs Wochen angelegt, danach soll unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung sowie der gesetzlichen Vorgaben der Büroalltag in annähernd gewohnter Form wieder aufgenommen werden.

Etwas anders sieht es bei der Logistik aus. So ließen sich beispielsweise Arbeitsabläufe in der Lagerhaltung oder bei zusätzlichen Services, die im "Advanced Logistics Center" in Straubing erbracht werden, nicht ins Home Office verlegen. Hier sorgt ein ausgefeilter Pandemieplan seit Beginn der Corona-Krise dafür, dass die Logistikprozesse fortgeführt werden konnten. Dazu gehört die Aufteilung des Lagers in kleinere Zellen, die Einrichtung von Infektionsschutzzonen und die Wahrung strenger Abstandsregelungen.

Marken-Quiz: Warum heißt Ingram Micro eigentlich Ingram Micro?