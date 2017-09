Dezenter Lautstärkeregler

Eine kleine Veränderung, die jedoch alle freuen wird, denen der relativ dominante Regler zum Einstellen der Lautstärke in Videos die Sicht gestört hat. In iOS 11 ist der Balken deutlich schmaler und dezenter.

NFC-Unterstützung

In Sachen NFC übte Cupertino bislang Zurückhaltung. Sogenannte NFC-Tags sind kleine Chips, die Informationen speichern können. Diese gibt es lesend und schreibend. Geräte können diese Chips auslesen und manchmal sogar beschreiben. Beispielsweise besitzt Kleidung solche Chips. Damit ist es möglich, Diebstahl vorzubeugen oder Kleidung sogar nach dem Tragen wieder zu identifizieren. iOS 11 kann diese Tags auslesen, dies ermöglicht die neuen Funktionen zum Teilen eines WLAN-Passwortes oder zum automatischen Konfigurieren neuer Geräte. Künftig können Entwickler auch Apps bauen, die solche Eingaben verarbeiten, etwa gedruckte Bücher, die mit Hilfe von NFC-Tags an bestimmten Stellen zusätzliche Informationen bereit halten, die man mit dem iPhone oder iPad ausliest.

Podcasts

Stückweise gestaltet Apple sein Medien- Nutzererlebnis neu. Zuerst kam Apple Music, mit neuen Überschriften und Bausteinen. Auf der WWDC-Eröffnungspräsentation hat Apple den neu gestalteten App Store vorgestellt. Mit iOS 11 kommt die Podcast-App im neuen Look. Der lehnt sich optisch an Apple Music an, mit den vier Rubriken „Jetzt hören“, „Mediathek“, „Entdecken“ und „Suchen“ unten in der Funktionsleiste. Wer regelmäßig Podcasts hört, findet seine gespeicherten und abonnierten Podcasts ab iOS 11 in der Mediathek, neue Folgen seiner bevorzugten Sendungen in „Jetzt hören“. Da Autoren Podcasts jetzt auch in Staffeln veröffentlichen können, lädt die App von abonnierten Sendungen nicht nur neue Folgen, sondern auch ganze Staffeln.