Apple hatte den Beta-Testprozess für iOS 16.6 nur einen Tag nach der Veröffentlichung von iOS 16.5 und etwa zwei Wochen vor der erwarteten ersten Entwickler-Beta von iOS 17 auf der WWDC begonnen. Die Beta wurde am 19. Mai zunächst für Entwickler und am 22. Mai für öffentliche Betatester freigegeben. Die endgültige Veröffentlichung von iOS 16.6 erfolgte am Abend des 24. Juli (MESZ).

Es gibt keine neuen Funktionen in dieser Version - iOS 16 ist so ausgereift, wie es nur sein kann, und alle Augen sind auf die bevorstehenden Funktionen gerichtet, die für iOS 17 angekündigt sind.

iOS 16.6: Versionshinweise

Da es sich um eine Wartungsversion handelt, heißt es in den Versionshinweisen nur: "Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates und wird allen Benutzern empfohlen."

In diesem Update werden zahlreiche Sicherheitslücken behoben. Die Seite mit den Sicherheitsupdates listet satte sechzehn Korrekturen auf, darunter mehrere Kernel- und Webkit-Probleme. Bei zwei der Sicherheitsprobleme ist sich Apple bewusst, dass sie möglicherweise bereits aktiv in freier Wildbahn ausgenutzt wurden, obwohl eines davon bereits in der schnellen Sicherheitsmaßnahme 16.5.1 (c) behoben wurde.

iOS 16.6: Wie man iOS 16.6 installiert

So installieren Sie iOS 16.6:

Öffnen Sie die Einstellungen Tippen Sie auf "Allgemein" Tippen Sie auf "Softwareupdate" Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die neueste Version herunterzuladen und zu installieren

Dieser Artikel erschien zuerst auf Macworld.com und wurde aus dem Englischen übersetzt

(Macwelt)