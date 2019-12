Die Optoma Deutschland GmbH, eine Tochter der taiwanischen Coretronic, hat Kevin Englisch als neuen Account Manager Etail- und Retail vorgestellt. Ab sofort übernimmt er den Vertrieb von Projektionsanwendungen, professionellen Projektoren, LED-Displays sowie interaktiven Flachbildschirmen und Digital-Signage-Lösungen.

Der studierte Betriebswirt verfüge über umfangreiches Know-how in der Akquise, dem Business Development und Key Account Management, erklärt sein neuer Arbeitgeber. Englisch soll die Zusammenarbeit mit den Etail- und Retail-Kunden intensivieren und das Optoma-Vertriebsnetz weiter ausbauen.

Vor seinem Wechsel zu Optoma war Kevin Englisch als Sales Consultant und Business Development Manager bei der Ingram Micro GmbH in München unter Vertrag. Weitere Stationen seiner Karriere waren TecTime TV in München sowie die Oscar GmbH in Köln.

Nach seiner Weltreise durch Mexiko, die USA und Asien freut sich der Weltenbummler nun auf heimische Gefilde und spannende Vertriebsaufgaben im Channel.