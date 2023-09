Der AV-Distributor und -Hersteller Kindermann gehört zu den Traditionsunternehmen der Branche. Bereits 162 Jahre kann die Firma bereits vorweisen. Da in den letzten Jahren Live-Events rar waren, wird im Rahmen der Xperince Days der 160. Geburtstag nun ordentlich nachgefeiert. Dazu lädt das Unternehmen aus dem fränkischen Eibelstadt seine Händler, Fachplaner, Systemintegratoren und Geschäftspartner ein.

Davor ist aber erst einmal geballte AV-Information angesagt: Auf 2.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche zeigen Kindermann und die Herstellerpartner Produkte und Lösungen rund um die Themen Conferencing, Collaboration und Connectivity. Mit von der Partie sind die Unternehmen Bose Professional, Legrand, LG, Maxhub, Newline, Optoma, Philips, SONY, Vogel's und Yamaha.

Komplettlösungen der "neuen" Kindermann

Als Keynote-Speaker wird "The New Work Guy" Christoph Magnussen den Teilnehmenden seine Sicht auf New Work und wie moderne Technologien die Arbeitswelt verändern in einem spannenden Vortrag näherbringen. Zudem gibt es viele Informationen über Kindermann. Neue Arbeits- und Schulwelten beschleunigen die Digitalisierung, dabei spielt ProAV eine wesentliche Rolle. Kindermann als Hersteller und Distributor sieht sich hier hier "in einer idealen Position", da sie nicht nur Produkte, sondern Komplettlösungen anbieten können. "Ziemlich genau vor einem Jahr haben wir die 'neue' Kindermann vorgestellt, was weit mehr als den modernen Markenauftritt umfasst. Daher freuen wir uns, auf dem Xperience Day über den Fortschritt unserer Reise in die Zukunft zu berichten", bekräftigt Kindermann-Marketing-Chef Dominic Hoffmann.

Am Abend steigt dann die große Geburtstagsparty mit DJ, kulinarischen Köstlichkeiten und dem Unterhaltungs- und Zauberkünstler Bernd Zehnter. Weiter Informationen und die Anmeldemöglichkeit gibt es unter www.xperience-day.de .

