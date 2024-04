"Menschen sind Ihr größtes Risiko und am angreifbarsten sind sie, wenn sie E-Mail nutzen" - so empfängt Egress Besucher seiner Webseite und macht denen damit unmittelbar und eindeutig klar, warum sie sich mit den Angeboten von Egress beschäftigen sollten. Denn der britische Security-Anbieter hat sich auf die cloud-basierende Absicherung der E-Mail-Kommunikation spezialisiert.

KnowBe4, Anbieter einer Plattform für Sicherheitsschulungen und Phishing-Simulationen, predigt seinen Kunden ähnliches, hat aber bislang auf die Aufklärung gesetzt - nicht auf aktive Bekämpfung der Gefahren. Das ändert sich jetzt mit der Übernahme von Egress. Finanzielle Details der Übernahme haben die Beteiligten nicht bekannt gegeben.

Egress wurde 2007 von ehemaligen Check-Point-Mitarbeitern gegründet, hat 2010 sein erstes Produkt auf den Markt gebracht und unterhält derzeit Niederlassungen in den USA, Kanada und Australien. In der EU ist es seit dem Brexit nicht mehr aktiv. Mit KnowBe4 gibt es bereits eine Zusammenarbeit in Bezug auf Phishing-Simulationen. Die Egress-Kunden kommen bisher vor allem aus dem Finanzwesen, dem Gesundheitswesen und der Verwaltung, es zähen aber auch viele Kanzleien dazu.

"Die 'Intelligent Email Security Suite" von Egress bietet eine Reihe von skalierbaren, KI-fähigen Sicherheitstools mit adaptiven Lernfähigkeiten, die Unternehmen bei der Vorbeugung, dem Schutz und der Verteidigung gegen anspruchsvolle Cybersecurity-Bedrohungen per E-Mail unterstützen", erklärt der Käufer. Er plant mit der Übernahme von Egress "die Bereitstellung einer einzigen Plattform, die Bedrohungsdaten dynamisch sammelt und KI-basierte E-Mail-Sicherheit und Schulungen anbietet, die automatisch auf das jeweilige Risiko zugeschnitten sind."

Mehr zum Thema

KnowBe4 verleiht EMEA-Partner-Awards

KnowBe4 trauert um Chief Hacking Officer Kevin Mitnick

Die gefährlichsten Phishing-Betreffzeilen

Cyber Security Awareness schützt vor Infektionen