KnowBe4 hat auf seiner Hausmesse KB4-CON EMEA in sechs Kategorien die EMEA Partner Awards 2023 verliehen. "Diese Partner sind gemeinsam mit uns führend auf dem Markt, wenn es darum geht, das Bewusstsein für die kritische menschliche Ebene innerhalb des Sicherheitsstapels zu schärfen", sagt Tony Jennings, EVP International & Global Channel Sales.

"Wir haben objektive Kriterien für jede Auszeichnung aufgestellt und die Partner gesucht, die alle anderen in diesen Kriterien übertreffen und gleichzeitig ihre Kunden begeistern", ergänzt Kirsten Esposito, VP Global Partner Program Office bei KnowBe4. Als "Partner to Watch Europe " hat sich dabei die InfoGuard AG aus Baar in der Schweiz durchgesetzt. Sie ist mit Büros ach in München und Wien vertreten. "Partner of the Year" wurde die neam IT-services GmbH aus Paderborn.

Die weiteren Gewinner der KnowBe4 2023 EMEA Partner Programme Awards sind ICON Contracting for Building Construction (Partner to Watch, Middle East), AVeS Cyber Security (Partner to Watch Africa), Satisnet Ltd (Product Champion of the Year) und LRQA Nettitude (Marketing Innovator of the Year).

Stimmen der ausgezeichneten Partner in DACH

"Technologien allein können die steigende Gefahr von Cyber-Angriffen schon lange nicht mehr lösen", sagt Franco Cerminara, Chief Consulting Officer bei InfoGuard. "Cyber-Sicherheit beginnt beim Menschen." Dabei umfasse nachhaltige Cyber-Sicherheit auch die kontinuierliche Fort- und Weiterbildung. InfoGuard arbeite im Bereich der Security Awareness seit Jahren erfolgreich mit KnowBe4. Besonders der Aspekt, dass Inhalte in zahlreichen Formaten und für verschiedene Kommunikationskanäle aufbereitet werden können, ist für den Dienstleister "ein entscheidender Vorteil, um unterschiedliche Zielgruppen effektiv zu erreichen."

“Diese Auszeichnung ist eine schöne Bestätigung für unser gesamtes Team", freut sich Kai Wittenburg, CEO der Neam IT-Services GmbH. "Security Awareness wird von Sekunde zu Sekunde wichtiger – diese Message werden wir auch in Zukunft zu unseren Kunden tragen. Security Awareness Trainings sind elementar für eine solide Incident Response-Fähigkeit unserer Kunden. Sie sind ein Must Have für jedes Unternehmen.”

