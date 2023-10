Mit dem neuen Incentive läutet die Komsa AG das Jahresendgeschäft für ihre Kunden ein. Im Fokus der Reseller-Wochen stehen Businessprodukte und -lösungen, die speziell für Systemhäuser und Business-Fachhändler konzipiert sind. Die Aktion gilt für Komsa-Partner und Mitglieder der Fachhandelskooperation Aetka.

Wöchentliche Highlights

Bis in den Dezember 2023 verspricht Komsa wöchentlich spezielle Produkte aus den Bereichen IT, UCC, Network oder Mobile zu unschlagbaren Konditionen. Reseller können sich auf eine exklusive Auswahl aus dem breiten Portfolio des Distributors freuen, unter anderem sind Hersteller wie Alcatel-Lucent Enterprise, Huawei, Lancom, Mitel, Samsung, TP-Link, Unify und viele andere dabei. Zum Auftakt und bis zum 13. Oktober 2023 sind Headsets von HP Poly zum stark vergünstigten Preis zu haben.

"Hervorragende Warenverfügbarkeit und superattraktive Preise sind der Schlüssel, um in den aktuellen Zeiten der Rezession und Investitionszurückhaltung bei Geschäftskunden zu punkten", erklärt Steffen Ebner, Vertriebsvorstand bei Komsa. "Mit unseren Reseller-Wochen setzen wir genau hier an und bieten unseren Partnern die besten Voraussetzungen, um in der wichtigsten Zeit des Jahres erfolgreich zu sein. Wir sind überzeugt, dass wir unsere Reseller damit im Verkauf entscheidend stärken können."

Mehr Informationen zu den Reseller-Wochen und den wöchentlichen Produkt-Highlights finden sich bei Komsa und dem Händlerportal Karlo.