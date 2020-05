Abstand halten, Masken tragen, bitte hier stehen bleiben - all dies sind Anweisungen, die Kunden in Corona-Zeiten einhalten sollten, um die Ansteckungsgefahr beim Einkaufen zu vermeiden. Doch wo bekommt der Handel diese Beschilderungen her?

Druckerhersteller Oki und der Etikettenspezialist Floralabels wollen nun Einzelhändler und Unternehmen dabei zu unterstützen, Social Distancing mit wirkungsvoller visueller Kommunikation zu fördern.

Oki-Partner können nun ihren Kunden kostenlose Medien und Grafiken zur Erstellung selbstklebender Bodenaufkleber zur Verfügung zu stellen, die schnell und einfach mit einem A3-Farbdrucker gedruckt werden können. So lassen sich Verkaufsräume schnell mit der entsprechenden Ausschilderung versehen.

Optimiert für Einzelhandelsdrucker der C800-Serie

Das Medienpaket umfasst runde Bodenaufkleber (285 x 285 Millimeter) und rechteckige Banner (215 x 900 und 297 x 1.320 Millimeter). Die Grafiken umfassen auffällige Designs und Botschaften, die die Menschen daran erinnern, zwei Meter Abstand voneinander zu halten, und zeigt an, wo Kunden stehen sollten, um in einer Schlange einen sicheren Abstand einzuhalten.

"Eine wirkungsvolle visuelle Kommunikation ist entscheidend, um Social Distancing zu fördern. Auch wenn die strikten Kontrollen allmählich aufgehoben werden, ist Social Distancing wahrscheinlich noch einige Wochen, möglicherweise Monate, erforderlich", meint Javier Lopez, General Manager, Vertical Solutions bei Oki. So könne man Unternehmen dabei unterstützen, betriebsbereit zu sein und gleichzeitig die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten, die für den Kampf gegen Covid-19 erforderlich sind."

Um die Bodenaufkleber zu drucken, benötigen Unternehmen einen Drucker, der die Medien, Formate und Größen jedes Aufklebers verarbeiten kann. Die nun bereitgestellten Materialien sind mit dem Einzelhandelsdruckern der C800-Serie von Oki getestet und die Verwendung ist durch die Garantie des Druckers abgedeckt. Der Hersteller weist darauf hin, dass keine Verantwortung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Medien oder Designs auf anderen Druckern ergeben, übernommen wird.

Die Abgabe der Pakete ist begrenzt. OKI Partner, die dieses Angebot nutzen möchten, finden dazu Informationen auf https://www.okipartnernet.com/de/ .