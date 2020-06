Lenovo treibt seine Consumer-Serie mit dem Lenovo Yoga Duet 7i voran und stattet das 2-1-Gerät mit einer abnehmbaren und beleuchteten Bluetooth-Tastatur sowie auf Wunsch mit dem neuen Lenovo E-Color Pen aus. Neben Wi-Fi 6 kann auch optional LTE-Konnektivität geordert werden.

Über die Nutzung von Funktionen wie Sprach-, Gesichts- oder Anwesenheitserkennung müssen User oder Admin entscheiden, jedenfalls wird von Alexa über Hello bis Glance die komplette Palette angeboten, wobei letztere zumindest auch vor neugierigen Blicken auf den 13 Zoll-IPS-Touchscreen schützt.

Die CPU-Auswahl reicht bis zu Intel Core i7 Notebook-Prozessoren der 10. Generation mit Iris Plus Grafik, Betriebssystem ist Windows 10. Das Touchscreen-Display mit 100 Prozent sRGB-Farbraum und 450 nits Helligkeit lädt zum Arbeiten ein, Dolby Audio und Dolby Vision dagegen zum Relaxen. Zur Erweiterung ist Arbeitsspeicher bis zu 16 GB DDR4 und Speicherplatz bis zu 1 TB PCle-SSD machbar.

Optional mit Lenovo E-Color Pen

Für einfache Notizen aber auch kreative Tätigkeiten am Yoga Duet 7i empfiehlt der Hersteller den optional erhältlichen Lenovo E-Color Pen. Mit seinem eingebauten Sensor kann der aufladbare Stift Farben von beliebigen Objekten aus dem „wirklichen Leben“ durch Berührung mit der Stiftspitze aufnehmen. Die so aufgenommene Farbe kann dann digital in jede gängige Design-Anwendungen integriert werden.

Abschließend sei noch die KI-optimierte Akkulaufzeit von bis zu über 10 Stunden erwähnt, die mit der Lenovo Q-Control Intelligent Cooling-Funktion aktiviert werden kann.

Weitere „smarte“ Neuheiten

Ebenfalls als 2-in-1-Gerät mit optionaler LTE-Konnektivität wird das Lenovo IdeaPad Duet 3i für die Zielgruppe Schüler und Studenten auf den Markt kommen. Es sei trotz seines kleinen Displays ein voll funktionsfähiger PC für unterwegs und mit Windows, Wi-Fi-Kompatibilität sowie Dolby Audio auch für die Unterhaltung geeignet.

Das Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus hat nun einen Alexa-kompatiblen Smart Dock erhalten, das dank dreier eingebauter Fernfeldmikrofone, auch Geräusche oder Sprachbefehle vom anderen Ende des Raumes erkennen kann. Das neu designte Tablet sei nun einfacher einzurichten und verfügt über einen leistungsstärkeren mobilen Prozessor und eine platingraue Metallrückseite.

Preise und Verfügbarkeiten

Das vorgestellte Lenovo Yoga Duet 7i soll mit Folio-Gehäuse, Tastatur und Active Pen ab 1.199 Euro UVP inklusive Mehrwertsteuer kosten. Ein Liefertermin ist noch nicht bekannt. Für das Lenovo IdeaPad Duet 3i gibt es offiziell noch keine Preise und Erscheinungstermine. Das Tablet mit Alexa-Dock, Smart Tab M10 FHD Plus ist in der neuen Version ab 229 Euro inklusive Mehrwertsteuer laut Lenovo voraussichtlich ab Ende Juli über Amazon erhältlich.