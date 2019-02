Bereits auf den ersten Blick sticht der LG 32UL950-W mit seinem komplett weißen Gehäuse ins Auge. Lediglich der filigrane, aber dennoch stabile Fuß ist in Silber gehalten. Das UHD-Panel mit der Auflösung von 3840 x 2160 Bildpunkten basiert auf der IPS-Technik und unterstützt den DisplayHDR-600-Standard für die Wiedergabe eines erweiterten Dynamikumfangs. Mit der Freesync-Technik, die durch die Synchronisation der Bildraten mit AMD-Grafikkarten Bildfehler eliminiert, besitzt der LG 32UL950-W auch Gaming-Potenzial. Die maximale Bildwiederholrate liegt jedoch bei lediglich 60 Hertz.

Der LG 32UL950-W ist ein überzeugender Allround-Monitor mit Schwerpunkt Multimedia, Film-, Foto- und Video-Bearbeitung. Trotz Freesync-Technik ist das LG-Modell aufgrund der 60 Hertz Bildwiederholrate nur eingeschränkt fürs Gaming geeignet. Features wie HDR 600 und die USB-C-Schnittstellen heben den 31,5-Zöller aus der Masse herkömmlicher Bildschirme heraus. Günstig ist diese hervorragende Qualität aber nicht. Der LG 32UL950-W kostet 1499 Euro.

Pro

+ sehr gute Bildqualität

+ UHD-Auflösung und HDR

+ USB-C-Schnittstellen

+ edles Design

Contra

- hoher Preis

BILDQUALITÄT

Die Bildqualität des LG 32UL950-W bei Helligkeit, Kontrast, Bildschärfe und Farbdarstellung ist überdurchschnittlich gut. Auch im Gaming-Einsatz bewährt sich der UHD-Monitor. Allerdings ist er durch die geringe maximale Bildrate von 60 Hertz und einen spürbaren Input-Lag nicht für reaktionsfreudige und schnelle Spiele geeignet.

BILDQUALITÄT LG 32UL950-W (Note: 1,79) Blickwinkelabhängigkeit: horizontal / vertikal gut / gut Bildschärfe DVI/HDMI gut Farblinearität / Farbraum gut / gut Maximale Helligkeit 391 Candela/m² Helligkeitsverteilung 89 Prozent Kontrast 1299 : 1 Reaktionszeit 5 Millisekunden

AUSSTATTUNG

Besonderheit des LG 32UL950-W sind die beiden USB-C-Schnittstellen, die mit dem Thunderbolt-3-Standard spezifiziert sind. Damit sind Übertragungsgeschwindigkeiten bis 40 GB/s möglich und ein Daisy-Chain-Anschluss eines zweiten LG 32UL950-W mit nur einem USB-C-Kabel etwa an einen Macbook Pro oder einen PC mit geeigneter Schnittstelle möglich. Will man die beiden ebenfalls vorhandenen USB-A-Ausgänge nutzen, ist allerdings zwingend eine USB-C-Verbindung nötig. Daneben besitzt der Multimedia-Monitor noch je eine HDMI- und Displayport-Schnittstelle. Positiv: Alle Video-Kabel sind im Lieferumfang dabei. Die integrierten Lautsprecher liefern einen etwas dünnen Sound.

AUSSTATTUNG LG 32UL950-W (Note: 3,80) Auflösung 3840 x 2160 Bildpunkte Paneltyp / Seitenverhältnis IPS / 16 : 9 Anschlüsse 1 Displayport, 1 HDMI, 4 USB, 1 Audio-Buchse analog Extras HDCP ja, Pivot ja, drehbar nein, höhenverstellbar ja, Farbtemperaturvorwahl ja, Lautstprecher ja, Webcam nein, Mikrofon nein, Sonstiges 2 USB-C-Schnittstellen

HANDHABUNG

Der LG 32UL950-W lässt sich insgesamt um 25 Grad nach vorne und hinten neigen und in der Höhe um maximal 110 Millimeter verstellen. Das Bildschirmmenü ist übersichtlich aufgebaut, Änderungen an den Einstellungen gehen schnell. Gesteuert wird der UHD-Monitor über einen 5-Wege-Joystick, der mittig an der Unterseite des Panel-Gehäuses platziert ist. Es gibt auch umfangreiche, spezielle Gaming-Einstellmöglichkeiten. Der Multimedia-Monitor kann zusätzlich auch über eine mitgelierte Software konfiguriert werden. Besonderheit des LG 32UL950-W ist die integrierte Hardware-Kalibrierung, ein Kalibrierungs-Gerät gehört allerdings nicht zum Lieferumfang.

HANDHABUNG LG 32UL950-W (Note: 1,55) Bedienbarkeit Menü gut Erreichbarkeit: Gerätetasten / Schnittstellen gut / sehr gut Handbuch gut

STROMVERBRAUCH

Bei maximaler Helligkeit verbraucht der LG 32UL950-W rund 60 Watt - ein ordentlicher Wert für einen UHD-Bildschirm dieser Größe. Modell. Im Standby-Modus liegt der Strombedarf bei niedrigen 0,3 Watt.

STROMVERBRAUCH LG 32UL950-W (Note: 1,74) Betrieb 61,0 Watt Standby 0,3 Watt Aus 0,3 Watt

ALLGEMEINE DATEN LG 32UL950-W Testkategorie TFT-Bildschirme TFT-Bildschirme LG Preis (unverbindliche Preisempfehlung) 1499 Euro

TEST-FAZIT: LG 32UL950-W

TESTERGEBNIS (NOTEN) LG 32UL950-W Testnote gut (2,30) Preis-Leistung teuer Bildqualität (45%) 1,79 Bildschirmqualität (15%) 3,12 Ausstattung (15%) 3,80 Handhabung (10%) 1,55 Stromverbrauch (10%) 1,74 Service (5%) 2,50 Aufwertung 5,00 (HDR 600, USB-C-Schnittstellen)

