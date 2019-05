Wie die Eschborner Niederlassung von LG mitteilt, verwandelt sich dadurch jede Glasoberfläche in ein Display - vom Schaufenster bis zur repräsentativen Glaswand im Unternehmen. Durch die transparente Darstellung bleiben ausgestellte Waren für Kunden sichtbar, Lichtszenarien werden nicht beeinflusst.

Dazu sollen eine einfache Handhabung, flexible Einsatzmöglichkeiten sowie eine beeindruckende Farbdarstellung sowohl Anwender als auch Kunden überzeugen und „mit auf eine Reise in die Zukunft nehmen“. Für das Gelingen des Vorhabens spendiert LG eine Darstellung der Inhalte mit 1,7 Millionen Farben und 120 Graustufen sowie einem Pixel Pitch von 24 Millimetern.

Die Farbfolie hat eine speziell für den Einsatz in Innenräumen und bei Nacht angepasste Helligkeit, die sowohl für Fotos als auch Videos geeignet ist. Durch die zu 73 Prozent transparente Folie wird die vorhandene Lichtstimmung nicht beeinflusst, verspricht der Hersteller. Im ausgeschalteten Zustand ist das Signage-Display in Verbindung mit Glas nahezu unsichtbar.

Flexibilität und leichte Handhabung

Die LG LED-Farbfolie ist für den vielseitigen Einsatz in nahezu jedem Umfeld konzipiert. Die Panels können parallel zum Rand geschnitten, horizontal wie vertikal kombiniert und mit einem Krümmungsradius von bis zu 1.000R auch an konvexen Flächen verwendet werden. Selbst ein Einsatz an Außenfenstern ist problemlos möglich, verspricht LG. Der vorhandene UV-Schutz garantiere eine langanhaltende Leuchtkraft.

Als weiteres Highlight betont der Hersteller die unkomplizierte Anwendung der LED-Farbfolie. Selbstklebend lässt sie sich mit minimalem Aufwand und ohne bauliche Maßnahmen installieren. Die Zuspielung der Inhalte erfolgt über den integrierten Media Player oder eine entsprechende Digital-Signage-Plattform.

Bei Interesse an zusätzlichen Informationen und Preisen zu LG Display-Produkten hilft das regionale Sales-Team unter diesem E-Mail-Link weiter.