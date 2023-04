Be quiet, eine Marke der Listan GmbH, erweitert mit den Light Wings White Lüftern sein Portfolio. Basierend auf der renommierten Lüfterserie bieten die Light Wings White neue stylische Optionen für farborientierte Systeme. Erhältlich sind sie in vier verschiedenen Triple-Packs mit 120 mm, 120 mm High-Speed, 140 mm und 140 mm High-Speed.

Ganz in Weiß

Wer einen PC ganz in Weiß bauen möchte, hat mit den be quiet! Light Wings White genau die richtigen Lüfter für dieses Vorhaben zur Hand, wirbt der deutsche Hersteller. Der Lüfter selbst, die Kabelummantelung und der Anschluss sind komplett in Weiß gehalten, nur das Logo auf der Lüfternabe ist grau. Bis zu 20 einzeln adressierbare LEDs in den beiden LED-Ringen sorgen mit einem Diffusor für eine gleichmäßigen Ausleuchtung sowie beeindruckende Lichteffekte.

Bei den Triple-Packs ist zudem ein passender ARGB-Hub, der die Synchronisierung von insgesamt bis zu sechs ARGB-Komponenten ermöglicht. Natürlich können die Lüfter auch direkt über das Mainboard mithilfe eines vorhandenen 5V-ARGB-Headers angeschlossen und mit der entsprechenden Mainboard-Software gesteuert werden.

Extrem leise bei großer Leistung

Die weißen Lüfter sind in vier Versionen im Handel erhältlich. Als PWM-Modelle für das Gehäuse mit sieben Lüfterblättern und 120 mm sowie 140 mm Durchmesser sowie in den gleichen Maßen als PWM-High-Speed-Modelle mit neun Lüfterblättern und bis zu 2.500 U/min für den Einsatz an Radiatoren oder Kühlkörpern.

Listan hebt den massiven Rahmen und den angepassten Impeller der Serie hervor sowie die kürzeren Lüfterblätter mit optimierten Winkeln. Dies sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Lautstärke und Leistung. Das langlebige Rifle-Lager garantiert einen Betrieb von bis zu 60.000 Betriebsstunden, verspricht der Hersteller. Zudem haben alle Light Wings White Lüfter einen PWM-Anschluss, der die intelligente Drehzahlsteuerung über das Mainboard ermöglicht.

Preise und Verfügbarkeit

Die be quiet! Light Wings White Triple-Packs sind ab sofort im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beträgt für das Light Wings White Triple Pack mit 120 mm Lüftern 69,90 Euro, für die 140 mm-Variante 72,90 Euro. Die schnelleren High-Speed-Versionen kosten gleichviel.