Die Listan GmbH stellt PC-Komponenten der Marke "be quiet!" her und bringt rechtzeitig zum Jahresendgeschäft das Dark Base 701 in den Handel. Das Gehäuse soll Leistung und Ästhetik auf ein neues Niveau heben, heißt es aus der Zentrale aus Glinde bei Hamburg. Das Dark Base 701 kommt ohne Netzteil, verfügt über ein Mesh-Top- und Front-Panel und kommt im Paket mit drei preisgekrönten Silent Wings 4-Lüfter der gleichen Marke.

Einfache Montage

Bei der Entwicklung habe man besonders auf Benutzerfreundlichkeit geachtet. Die Installation von Laufwerken, Lüftern und Kühlern ist extrem komfortabel und soll vor allem Nutzer unabhängig vom Erfahrungslevel einen einfachen Zusammenbau seines Systems bieten. HDDs und SSDs können komplett werkzeuglos eingesetzt werden. Lüfter und Radiatoren bis zu 360 mm werden an herausnehmbaren Montagerahmen befestigt. Der Ein- und Ausbau des oberen Montagerahmens gelingt durch ein Schienensystem.

Zudem kann beim be quiet! Dark Base 701 das Mainboard-Tray zur einfacheren Montage herausgenommen und mit nur wenigen Handgriffen wieder invertiert werden. Im Gehäuse sind zusätzlich Slots für eine vertikale Installation schwerer Grafikkarten per optional erhältlichem Riser-Kabel integriert. Ebenso passt der HDD Cage 2 aus gleichem Hause für noch mehr HDDs- und SSDs ins Gehäuse. Ein kombinierten ARGB- und Lüfter-Hub im Dark Base 701 kann bis zu 8 PWM-Lüfter und 2 zusätzliche ARGB-Geräte versorgen.

Luftig und mit optischen Akzenten

Der Nachfolger des beliebten Dark Base 700 wurde weniger für einen nahezu unhörbaren Betrieb entwickelt, sondern ist für einen hohen Luftdurchsatz und hohe Leistung ausgelegt, wozu Listan vollständig perforierte Mesh-Panels verwendet. Dadurch eignet sich das Gehäuse für eine Kühlung mittels Gehäuselüftern oder Wasserkühlung. Mit den drei vorinstallierten 140 mm großen Silent Wings 4 PWM High-Speed-Lüftern und Platz für weitere fünf Lüfter könne das Gehäuse die Kühlungsanforderungen moderner High-End-Systeme mit Leichtigkeit erfüllen, verspricht Listan.

Beim schlichten, schwarzen Design des Dark Base 701 dürfen die Genre-üblichen ARGB-LED-Effekte nicht fehlen. Sie verlaufen außen seitlich am Frontpanel von oben nach unten. Kabelführungskanäle sorgen für Ordnung im Inneren des Gehäuses, während ein Seitenfenster aus gehärtetem Glas den Blick auf die optischen Reize der restlichen PC-Komponenten ermöglicht. Das Bedienpanel umfasst dedizierte Tasten für die ARGB- und Lüftersteuerung sowie Front-Anschlüsse für USB-C-, zwei Mal USB-A sowie Audioeingang und -ausgang.

Preis und Verfügbarkeit

Das Dark Base 701 von be quiet ist ab sofort für 229,90 Euro unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer und inklusive drei Jahre Herstellergarantie erhältlich. Der optionale HDD Cage 2 Laufwerkskäfig sowie das Riser Cable für die vertikale GPU-Installation sind für 9,90 Euro und 59,90 Euro zu haben. Ein Dark Base 701 Tower in Weiß ist für 2024 geplant.