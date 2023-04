Kaum ein anderes Segment der IT-Branche hat während der Pandemie solch einen Nachfrageschub verzeichnet wie die des Zubehörs. Die damit verbundenen Lieferengpässe sorgten für Unmut sowohl bei Händlern als auch bei Kunden. Zudem wurden im Markt erhebliche Preissteigerungen beobachtet. Dies bestätigt auch das Marktforschungsunternehmen Context, auf dessen Zahlengrundlage die Channel Excellence Awards (CEA) vergeben werden.

Die CEA-Kategorie "Zubehör" umfasst an mobile und stationäre Clients andockbare Eingabegeräte und Bedienhilfen wie Mäuse, Tastaturen, Webcams oder Headsets. Dockingstationen sowie SMB-USVs fallen ebenfalls in diese Einordnung. "Die Kategorie Zubehör verzeichnete auch 2022 die höchsten Margen. Besonders Dockingstationen waren extrem knapp, was die Preise exorbitant in die Höhe trieb", berichtet Amanuel Dag, Country Director für die DACH-Region bei Context. Obwohl bei den Herstellern die Produktion gesteigert wurde, war selten genug Ware verfügbar: "Alles, was produziert wurde, konnte sofort verkauft werden", bestätigt der Markforscher.

Enges Rennen zwischen HP und Cherry

Im Ranking der besten Zubehöranbieter konnte sich Logitech gegenüber den Verfolgern deutlich absetzen. Die Händler bescheinigtem dem Hersteller Bestnoten bei der Produktperformance. Dieses Kriterium setzt sich aus Produktqualität, Preis-Leistungsverhältnis sowie Sortimentsbreite zusammen.

Damit verteidigt Logitech den Spitzenplatz in der Zubehörkategorie. Im Verfolgerfeld lagen HP und Cherry nah beieinander.

Channel Excellence Award 1. Logitech (1) Preferred Vendors 2. HP (5) 3. Cherry (2) 4. Microsoft (3) 5. Jabra (4) 6. D-Link (6) 7. Plantronics (Poly/HP) (9) 8. Hama (-) 9. Corsair (8) 10. Intos (7)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

