Mit dem Rückzug von Lutz Kern und Andreas Stelly geht eine Ära zu Ende. In einem auf Spotify verfügbaren Podcast erklären die Gründer des auf Medientechnik spezialisieren Distributors, warum sie nun ihre Geschäftsführjobs an den Nagel hängen.

Lutz Kern berichtet, dass in den 19 Jahren seit der Unternehmensgründung oft die Familie und auch die Gesundheit zurückstehen musste. "Nun ist ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel, um das Unternehmen auf der nächsten Stufe in die Zukunft zu führen", so Kern. "Das haben wir für uns entschieden, keiner hat uns aus dem Job gedrängt. So ticken wir eben", stellt Andreas Stelly klar.

Kern & Stelly gehört seit 2013 zur Midwich Group. Der international auf gestellte Distributionskonzern mit AV-Schwerpunkt unterhält zudem Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, England, Irland, den Niederlanden, Australien und Neuseeland.

Gerd Holl übernimmt

Nun übernimmt Gerd Holl bei dem Hamburger AV-Grossisten das Ruder. Holl ist kein Unbekannter in der Branche. Er arbeitete viele Jahre für den Technologiekonzern Toshiba und war dabei einer der ersten Geschäftspartner von Kern & Stelly im Bereich Projektoren. In seinen weiteren Stationen hat er als Zentraleuropaverantwortlicher und Geschäftsführer bei Electrolux Deutschland und Sage Appliances maßgeblich zum profitablen Wachstum der Unternehmen beigetragen und diese im Markt etabliert, indem er erfolgreich Vertriebsnetzwerke und Partnerschaften aufgebaut und gefestigt hat.

Stelly wird Holl in den Anfangsmonaten unterstützen. "Wir sind uns sicher, dass er das Unternehmen im Sinne unserer Werte weiterführen und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten und Kunden auf einem hohen Niveau weiter ausbauen wird, bekräftigt er.

Holl hat sich zum Ziel gesetzt, die starke Marktposition von Kern & Stelly sowie dessen Tochterunternehmen in der DACH-Region weiter auszubauen. "Gemeinsam werden wir die Erfolgsgeschichte fortschreiben und die Chancen eines zukunftsweisenden Marktes nutzen", kündigt der neuen Kern & Stelly-Chef an.

