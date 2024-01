Für viele Reseller, Distributoren und Hersteller aus dem Signage-, Large-Display und Konferenzraumfeld ist die ISE die Leitmesse der Branche. Vom 30. Januar bis 2. Februar 2024 trifft sich daher die AV-Branche in Barcelona.

TD Synnex ist mit der AV-Tochter Maverick in Barcelona präsent und baut dafür wieder den Stand (Standnummer: 3Q500) im Ski-Look auf: Der Stand soll laut TD Synnex mit schneebedeckten Gipfeln, auffälliger Beschilderung und der charakteristischen Apres-Ski-Bar, an der Partner die Happy Hour genießen können, nicht zu übersehen sein. Vor Ort will das Maverick-Standpersonal eine Reise durch die Strategie des Distributors 2024 anbieten - von Smart Meetings, Unified Collaboration und Digital Signage bis hin zu Smart Spaces.

1.300 Aussteller erwartet

Der Ebensfelder Distributor Systeam ist zwar nicht mit einem eigenen Stand präsent, schickt aber Ansprechpartner für die Kunden nach Barcelona. Diese stehen an den Ständen der Herstellerpartner wie Hagor (Halle 3, Stand 3Q100), Iiyama (Halle 3, Stand 3R200), Lindy (Halle 2, Stand 2Q330), Neoumounts (Halle 3, Stand 3Q800) oder Samsung Electronics (Halle 3, Stand 3F500) zu persönlichen Gesprächen bereit.

Der fränkische AV-Hersteller und -Distributor Kindermann präsentiert auf der ISE seine neuesten Touchdisplays, die Neuzugänge der Klick&Show Produktfamilie sowie seine "Rundum-sorglos"-Bundles am Stand 2S300.

Die diesjährige ISE hat die Veranstaltungsfläche gegenüber dem Vorjahr um 30 Prozent vergrößert. Die ISE-Verantwortlichen rechnen mit rund 1.300 Ausstellern in acht Hallen der Fira de Barcelona Gran Via.

