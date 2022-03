Wie die österreichische Lywand Software GmbH weiter mitteilt, ist die Durchführung von IT-Security-Audits als Grundlage für alle weiteren Serviceleistungen überaus aufwändig und erfordert Fachpersonal. Die Anzahl der Kunden, die Audits in Anspruch nehmen wollen, wird durch die personellen Kapazitäten begrenzt.

Die Komplexität in der IT-Security-Beratung deutlich reduzieren und sich Umsatzpotenziale erschließen, das ist das Thema des interaktiven Webinars, welches Lywand und VAD Nuvias gemeinsam veranstalten. Zielgruppe sind interessierte IT-Dienstleister, -Händler, Systemhäuser, MSPs und MSSPs, die ihren KMU-Kunden zuverlässige Security-Services anbieten möchten. In einer Live-Demo stellt Lywand seine Security Audit-Plattform vor und die Teilnehmer erfahren, wie sie damit ihr IT-Security-Beratungsangebot möglichst effizient und einfach umsetzen können.

Weniger Aufwand durch automatisierte Audits

Die Lösung führt automatisiert einen Security Scan durch und erstellt anschließend einen Renovierungsplan mit konkreten Maßnahmen zum Beheben der entdeckten Schwachstellen. Diese reichen von Änderungen in Softwarekonfigurationen über die Durchführung bestimmter Updates bis zum Hinzufügen geeigneter Security-Produkte.

Kunden erhalten damit verständliche Security-Audits zu attraktiven Preisen. IT-Dienstleister können so mit dem gleichen Personalaufwand mehr Kunden eine qualitativ hochwertige und dennoch persönliche Beratung anbieten.

Das Webinar findet am Dienstag, den 29. März 2022 von 16 bis 17 Uhr sowie nochmal am Dienstag, den 26. April 2022 zur selben Uhrzeit. Die Registrierung erfolgt via Nuvias unter diesem Link. Die Teilnahme ist kostenlos.