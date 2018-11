Zusätzlich sucht die Macmon Secure GmbH auch für ihr internationales Geschäft einen Distributionsmanager, denn die Nachfrage nach Macmon-Partnern vor Ort sei in den letzten Jahren im europäischen Ausland gestiegen, heißt es aus Berlin.

Der neue Partner Manager DACH, Wjatscheslaw Thieme, studierte Betriebswirtschaftslehre und internationales Marketing. Der Diplom-Betriebswirt (FH) startete in der Zulieferindustrie bevor er 2005 als Sales Director DACH bei der ThinPrint GmbH für den Channel-Vertrieb Verantwortung übernahm. Von 2012 bis September 2018 war Thieme als Account Manager bei der Comstex GmbH & Co. KG für den Vertrieb von Netzwerklösungen zuständig.

Partner Manager Yassin Ayadi startete 2011 mit dem Beginn seiner Ausbildung seine Karriere bei Fritz & Macziol. Auch danach blieb der IT-Systemkaufmann bei den Ulmern im Innendienst, wechselte aber bald in den Primärvertrieb mit dem Schwerpunkt Neukundengewinnung. Nach der Übernahme durch den Vinci-Konzern, war er zuletzt deutschlandweit für den Software-Fachvertrieb bei Axians zuständig. Ayadi ist seit September 2018 bei Macmon.

Für das Channel Marketing ist bereits seit Juli 2018 Claudia Hahm zuständig. Die studierte Marketing- und Kommunikations-Ökonomin soll unter anderem die Channel-Vertriebsstrategie umsetzen und eine engere Zusammenarbeit mit dem Channel im Bereich Marketing schaffen. Hahm kommt von Planet Labs Germany GmbH zu Macmon und war davor unter anderem als Partner Channel & Sales Enablement für die BlackBridge AG tätig.

Dazu Hans-Joachim Diedrich, Leiter Vertrieb & Marketing bei Macmon: "In Zusammenarbeit mit unseren Distributoren Infinigate und Nuvias konnten wir unseren Partner-Vertrieb deutschlandweit ausbauen, nur noch wenige Gebiete sind nicht lückenlos abgedeckt. Wir erwarten aber in den kommenden Monaten, dass wir durch gezielte Ansprache unser Ziel von 200 Partnern in Deutschland erreichen."