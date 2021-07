Deutschlands bester Microsoft-Partner und Träger des "Country Partner of the Year 2021"-Awards wurde die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland (PwC). Mit dieser Anerkennung würdigt Microsoft das tiefgehende Verständnis des Unternehmens für künstliche Intelligenz (KI) sowie dessen außergewöhnliche Expertise für die Microsoft-Technologie.

Im Bereich "Modern Work & Security" hat die Campana & Schott GmbH aus Frankfurt am Main in der Kategorie "Modern Workplace for Frontline Workers" einen Award erhalten. Im selben Bereich konnte auch die Einkaufskooperation Synaxon punkten, als "OEM Device Distributor/Reseller". Außerdem schafften es gleich sechs deutsche Microsoft-Partner ins Finale und haben damit ihre Kompetenz in der technologischen und vertrieblichen Zusammenarbeit mit Microsoft unter Beweis gestellt.

Synaxon-Vorstand Mark Schröder freut sich sehr über die Auszeichnung zum OEM-Reseller des Jahres: "Welch eine Ehre! Vielen Dank an unser großartiges Weltklasse-Team. Ihr rockt wirklich und macht den Unterschied! Vielen Dank auch an das Microsoft OEM-Team für die tolle Unterstützung und Partnerschaft. Es ist wirklich eine Freude, mit Euch zusammenzuarbeiten. Und natürlich ein großes Dankeschön an unser exzellentes und vertrauenswürdiges Partnernetzwerk für die Bereitstellung eines erfolgreichen Geräte- und Lösungsportfolios für den SMB-Markt. Gemeinsam helfen wir Unternehmen und Einzelpersonen dabei, mehr zu erreichen!"

Dr. Christophe Campana, CEO bei Campana & Schott, freut sich ebenfalls riesig über die Auszeichnung: "Dieser Award belegt deutlich die umfangreiche Expertise unserer Berater bei der effizientenen und erfolgreichen Implementierung von Microsoft-Lösungen."

Microsoft verlieh die Awards in insgesamt 56 Kategorien. Um die begehrten Channel-Preise haben sich über 4.400 Microsoft-Partner aus mehr als 100 Ländern bemüht. Die offizielle Preisübergabe wird am 14. und 15. Juli 2021 erfolgen - auf der auch 2021 rein digital abzuhaltenden weltweiten Partnerkonferenz "Microsoft Inspire". Im Prinzip können alle Microsoft-Partner aus der ganzen Welt an dieser Veranstaltung teilnehmen.