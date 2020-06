Microsoft verkündet, dass das Surface Book 3 und die Surface Headphones 2 nun auf dem deutschen Markt erhältlich sind. Surface Book 3 ist ein 2-in-1-Notebook von Microsoft, die kabellosen Over-Ear-Kopfhörer Surface Headphones 2 mit Noise Cancelling sollen verbesserte Soundqualität und mehr Tragekomfort als der Vorgänger bieten.

Das Surface Book 3 gibt es mit 13,5- oder 15-Zoll-Display sowie Intel Core Prozessoren der 10. Generation. Der bisher rechenstärkste Laptop von Microsoft kommt mit einer Akkulaufzeit von bis zu 17,5 Stunden und ist laut Microsoft für professionelle Software wie Solidworks, Autodesk, Visual Studio oder Adobe geeignet.

Durch seinen abtrennbaren Bildschirm kann das Surface Book 3 als Laptop oder als Tablet genutzt werden. Die Grafik reicht von Intel Iris plus-Leistung über Nvidia GeForce bis zur Nvidia Quadro GPU. Darüber hinaus kann es mit bis zu 32 GB Arbeitsspeicher und bis 1 TB SSD-Speicher ausgestattet werden.

Während sich Privatkunden mit Windows 10 Home begnügen müssen, erhalten Firmenkunden die Businessversion mit Windows 10 Professionell gegen Aufpreis ausgeliefert. Daneben gibt es für das Surface Book 3 Business zusätzliche Serviceangebote, wie etwa ein unkomplizierter Geräteaustausch oder erweiterte Sicherheitsfunktionen.

Auch Surface Headphones 2 verbessert

Microsofts Over-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancelling sollen nun auch in Sachen Tragekomfort und Laufzeit im oberen Segment angekommen sein. Dazu bietet das Surface Headphones 2 eine verbesserte Soundqualität und neu designte Ohrmuscheln, die um 180 Grad gedreht werden können.

Die Surface Headphones 2 gibt es in Hellgrau sowie in Mattschwarz und kosten 279,99 Euro. Privatkunden erhalten das Surface Book 3 ab einem Preis von 1.799 Euro in der billigsten Ausführung, für die leistungsstärkste Variante werden 3.000 Euro fällig. Für Geschäftskunden beginnt das Surface Book 3 Business ab 1.899 Euro und kann mit Quadro GPU und Pen die 4.000-Euro-Grenze leicht knacken.

Alle Preise sind unverbindliche Empfehlungen inklusive Steuer. Die HEKs varieren je nach Distributor (Also, Wortmann, Tech Data, Siewert & Kau). Dort sind die Surface Headphones 2 auch schon für weniger als 200 Euro erhältlich (Quelle: ITscope).