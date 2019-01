Die Mimecast Services Limited, Spezialist für E-Mail-Sicherheitslösungen, hat mit Karen Anderson einen neuen Chief Human Resources Officer (CHRO) ernannt. Anderson verantwortet ab sofort die Personalstrategie und Unternehmenskultur bei Mimecast von der US-Niederlassung in Lexington, Massachusetts, aus.

Anderson bringt über 20 Jahre Erfahrung aus verschiedenen Positionen des nordamerikanischen Personalmanagements mit und soll bei Mimecast die internationale Expansion und Karrierechancen fördern sowie den Mitarbeitern einen stets attraktiven Arbeitsplatz bieten.

Zuletzt war Anderson als SVP und CHRO Officer über vier Jahre beim US-Konzern Alnylam Pharmaceuticals tätig. In dieser Funktion unterstützte sie Strategie und Wachstum des Unternehmens von einigen hundert auf über tausend Mitarbeiter in 16 Niederlassungen weltweit. Davor war Anderson acht Jahre und davon vier Jahre als VP Human Resources bei Pfizer. Weitere Stationen waren Baxter Healthcare oder Bayer Canada.

"Die Aufgabe, E-Mails sicherer zu machen und das Vertrauen in diesen unverzichtbaren Kommunikationskanal wiederherzustellen, hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen", erklärt Peter Bauer, CEO von Mimecast. "Wir meinen, dass die Zugehörigkeit zu einem Cyber-Sicherheits- und Cyber-Resilienz-Anbieter wie Mimecast eine hervorragende Berufswahl für ambitionierte Menschen ist. Karen Anderson ist mit ihrer Erfahrung und Leidenschaft für Menschen und Teams hervorragend in der Lage, die Mission unseres Unternehmens voranzubringen."

"Was ich an Mimecast bewundere, ist das Engagement der Unternehmensführung für ihre Mitarbeiter und ihr Fokus auf eine Unternehmenskultur, die ein weiteres schnelles Wachstum unterstützt", so Karen Anderson. "Ich freue mich darauf, diese Kultur zu fördern und das Wachstum und die Entwicklung der Mitarbeiter in jeder Region voranzutreiben."