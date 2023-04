Philips Monitore, hergestellt von TPV und vermarktet von Lizenznehmer MMD, erweitert mit seinem 44,5 Zoll großen Philips 45B1U6900CH sein Angebot an extrabreiten Lösungen. Das neue Modell ist für professionelle Anwender gedacht und vereint praktisch zwei Monitore in einem Setup. Neben dem großen Bildschirm verfügt er über eine integrierte 5-MP-Webcam mit geräuschunterdrückendem Mikrofon für Videokonferenzen in hoher Qualität. Windows Hello zur schnellen Anmeldung per Gesichtserkennung ist ebenfalls dabei.

Workflows optimieren

Der Philips 45B1U6900CH löst auf seinem Display mit 32:9-SuperWide-Verhältnis 5120 x 1440 Pixel auf. Es bietet professionellen Anwendern das Öffnen mehrerer Fenster auf einer einzigen großen Oberfläche sowie eine extrabreite Perspektive für die Anzeige und Bearbeitung von Video- oder Audiodaten. Das Curved-VA-Panel mit 1500R-Krümmung hat einen Betrachtungswinkel von 178 Grad in alle Richtungen und verspricht gestochen scharfe, kontrastreiche Bilder.

Ausgestattet mit USB-C-Docking und RJ45 für den modernen Arbeitsplatz kann sowohl eine RJ45-Verbindung zum Netzwerk als auch die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte hergestellt werden. Die Darstellung hochaufgelöster Videodaten oder der Anschluss externer Geräte zur High-Speed-Datenübertragung lassen sich so einfach lösen.

Weitere professionelle Features

Das Display selbst hat HDR 400 für eine VESA-zertifizierte, hochwertige Farbgebung, ein Kopfhörerhaken und ein integriertes MultiClient-KVM für die Steuerung von zwei-PCs auf dem selben Monitor. Selbstverständlich ist auch ein Blaulichtfilter mit TÜV Rheinland Eyesafe RPF-50-Zertifizierung an Bord, der die Arbeit bei nahezu allen Lichtverhältnissen erleichtert und die Augen vor Überanstrengung schützt.

"Wir freuen uns sehr, die Markteinführung des Philips 45B1U6900CH bekannt geben zu können", so Xeni Bairaktari, Global Marketing Lead von Philips Monitors and IT Accessories. "Die Größe und das 32:9-Format des Bildschirms, zusammen mit den zusätzlichen Funktionen wie Docking, Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und 5-MP-Webcam, machen ihn zu einer idealen Wahl für alle, die sehr hohe Erwartungen an ihren Monitor haben."

Preis und Verfügbarkeit

Der Philips 45B1U6900CH ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.139 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer erhältlich. Weitere Details und sämtliche technischen Daten zeigt Philips Monitore unter diesem Link.