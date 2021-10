Mit insgesamt vier Farb- und drei Schwarzweiß-Multifunktionsgeräten hat der japanische Drucker- und Kopiererspezialist seine Geräteflotte im 40- bis 70-Seiten-Segment erneuert. Erstmals setzt der Hersteller dabei in seinen Multifunktionsgeräte künstliche Intelligenz (KI) ein, um Dokumentenprozesse effizienter zu gestalten. Durch die Integration von KI sollen Unternehmen von einer gesteigerten Produktivität profitieren. Die Technologie ermöglicht das Hervorheben oder Überschreiben handschriftlicher Passagen in Dokumenten, ohne das Format zu verändern. Die KI-gestützte High-Resolution-Funktion verbessert die Foto- und Logoqualität niedrig aufgelöster Bilder.

Die Produktreihe umfasst die vier A3-Farb-MFPs TASKalfa 7054ci; 6054ci; 5054ci und 4054ci sowie die drei Schwarzweißgeräte TASKalfa 7004i; 6004i und 5004i. Neben der Druckgeschwindigkeit je nach Modell von bis zu 70 Seiten pro Minute erledigen die Systeme Scan-Aufträge bis 320 Seiten und Scangeschwindigkeiten bis zu 274 Bildern pro Minute. Die Systeme sind durch Upgrades skalierbar und lassen sich so unterschiedlichen Unternehmensanforderungen anpassen. So bieten die Modelle erweiterte Ausgabefunktionen wie verschiedene Falzmöglichkeiten oder eine Zuschießeinheit an.

CO2-neutral durch zertifizierte Kompensation

Alle Modelle verfügen über Security-Features wie Funktionen zur Verwaltung von Sicherheitsprotokollen, automatische Prüfung von Sicherheitszertifikaten, verbesserte Kommunikationsprotokolle, digitale Signatur und E-Mail-Verschlüsselung. Zudem sind sämtliche neue Taskalfa-Geräte standardmäßig mit einer verbesserten ID-Funktion ausgestattet.

Kyocera hat nach eigenen Angaben den Energieverbrauch gegenüber den Vorgängermodellen deutlich reduziert. Bei Produktion und Verpackung wurde eine größtmögliche Verwendung recycelter Materialien und Plastikvermeidung berücksichtigt. Laut Unternehmensangaben sind alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Österreich ab 01.10.2019 vertriebenen Systeme durch zertifizierte CO2-Kompensation klimaneutral. Das gilt auch für die nun neu eingeführten Produkte. Zubehör, Software, und Ersatzteile bilden allerdings eine Ausnahme.

