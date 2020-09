In den letzten Jahren war es ruhig geworden um den niederländischen Zubehöranbieter Trust. Nun will das Unternehmen hierzulande die Vertriebsstrukturen ausbauen. Als Vorbild für das Gesamtportfolio soll dabei die, nach eigenen Angaben erfolgreiche, Sparte Trust Gaming dienen.

Um den Ausbau voran zu treiben, hat Trust die Stelle des Country Managers DACH neu geschaffen und mit Murat Ünol besetzt. Ünol ist in der Zubehörbranche kein Unbekannter: Er war 14 Jahre als Managing Director bei Archos Deutschland tätig. Davor arbeitete er neun Jahre bei Creative Labs, wo er als Marketing Manager DACH in die Geschäftsleitung aufstieg. Begonnen hatte er seine nun 25-jährige Laufbahn in der IT-Branche bei Macrotron, dem Vorläuferunternehmen der heutigen Ingram Micro.

Strategisch denkender Praktiker

Trust hatte sich als preisgünstigere Alternative hinter den großen Zubehörmarken etabliert. Eine wichtige Rolle spielte dabei auch immer das passende PoS-Konzept. "Wir wollen unser internationales Auftreten als Value-for-money Marke weiter betonen, auch in der wichtigen DACH-Region", meint dazu Martijn Lutgerink, CCO bei Trust. Dafür habe man mit Murat Ünol "einen strategisch denkenden Praktiker" gewonnen.

Ünol soll die Wachstumsplände von München aus umsetzen. Er berichtet direkt an die europäische Unternehmensleitung im niederländischen Dordrecht. "Meine Mission ist es, Trust in der DACH-Region auf die nächste Erfolgsstufe zu bringen", erklärt der neue Country Manager. Dabei soll der Fokus seiner Arbeit darauf gerichtet sein, die Distributionsdichte bei den Key-Accounts zu erhöhen, die online Präsenz auszubauen, nachhaltige B2B-Kanäle zu etablieren und die Brand Awareness der Marke zu stärken.