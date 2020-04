Damit verantwortet Schäfer den gesamten Consumer-Channel von Microsoft in Deutschland, Österreich und in der Schweiz (DACH). Er kam Ende 2015 zu Microsoft; zuerst war er für die Marke Surface in der DACH-Region zuständig, später kam noch das PC-Zubehör-Geschäft im Privat- und B2B-Segment hinzu. Vor seinem Einstieg bei Microsoft war Schäfer fünfzehn Jahre lang im Marketing von Sony Europe tätig.

In seiner neuen Funktion gehört er dem Consumer Leadership Team an und berichtet direkt an Thomas Kowollik, General Manager D/A/CH, Consumer Channel Sales & Marketing bei Microsoft Deutschland. Dieser ist überzeugt, mit dem ausgebildeten Diplomkaufmann den richtigen Mann für diese Position gefunden zu haben: "Schäfer hat in den vergangenen Jahren das Devices-Geschäft in der DACH-Region erfolgreich vorangetrieben. Mit seiner Expertise und seinem Fokus auf das Partnergeschäft sind wir heute und für die spannenden Aufgaben der Zukunft optimal aufgestellt."

