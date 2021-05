Als starken Zuwachs für das Chrome-Portfolio bewirbt die Ahrensburger Acer-Niederlassung ihr Chromebook Spin 513 mit Qualcomm Snapdragon 7c-Antrieb. Zielgruppe sind neben Business- und Privatkunden auch Firmen, für die eine spezielle Enterprise-Version mit zusätzlichen Funktionen geordert werden kann.

Dünn, leicht und widerstandsfähig

Das Chromebook Spin 513 verfügt über ein 13,3 Zoll großes Full HD-IPS Multitouch-Display mit Corning Gorilla Glass im widerstandsfähigen Aluminium-Gehäuse. Damit ist das Notebook nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch ideal vor Kratzern und Beschädigungen geschützt, verspricht Acer.

Es wiegt unter 1,2 kg und ist gerade einmal 15,55 mm dick. Mit dem 360-Grad Scharniers erfüllt es die Convertible-Aufgabe als Notebook, Tablet-, Display- oder im Zeltmodus für Präsentationen und Notizen. Die Tastatur ist optional hintergrundbeleuchtet und das TouchPad ebenfalls mit Gorilla Glass geschützt. Zwei integrierte Mikrofone sollen für gute Verständlichkeit in Videokonferenzen sorgen.

Volle Leistung und Konnektivität

Als erstes Chromebook von Acer mit Snapdragon 7c-Rechenplattform sorgt diese mit der 8 nm Octa-Core Qualcomm Kryo 468-CPU in Kombination mit der Adreno 618 Grafik-CPU für schnelle Reaktionsfähigkeit selbst beim Gaming. 128 GB eMMC-Speicher steht für die wichtigsten Dateien zur Verfügung, für mehr braucht es die Cloud oder eine USB-Speichererweiterung. Das Akku hält bis zu 14 Stunden ohne Nachladen durch.

Drahtlos kann das Spin 513 je nach Variante mit WiFi 6 und 2x2 MIMO-Technologie jederzeit und überall ins WLAN eingebunden werden. Ohne WLAN besteht die Möglichkeit das optionale 4G LTE-Modul zu nutzen. Neben Bluetooth 5.0 stehen ein USB 3.0 A sowie zwei USB Type-C Anschlüsse zur Verfügung, die USB 3.2 Gen 1, DisplayPort over USB-C sowie die USB-Ladefunktion unterstützen.

Enterprise-Version für mehr Sicherheit und Produktivität

Die Enterprise-Version des Acer Spin 513 hat die zusätzlichen Geschäftsfunktionen von Chrome OS an Bord. Sie verspricht eine sichere und produktive sowie eine leichte Administration aus der Ferne. Die webbasierte Verwaltung steuert Updates, Anwendungen sowie Erweiterungen und Richtlinien des Unternehmenskunden.

Das Acer Chromebook Enterprise Spin 513 kann beispielsweise durch die Zero-Touch-Registrierung direkt an die Mitarbeiter des Unternehmens verschickt werden. Sobald diese sich mit dem Internet verbinden, loggt es sich automatisch in das Unternehmensnetzwerk ein und die IT kann darauf zugreifen.

Das Spin 513 ist für KMUs auch im Rahmen des Device as a Service-Angebot (DaaS) von Acer verfügbar, das bereits ab zwei Geräten individuell konfigurierbare Pakete anbietet. Der Hersteller wirbt dabei mit Notebooks, Peripherie, Software und Services zu einem attraktiven monatlichen Betrag und flexibel anpassbarer Laufzeit.

Preise und Verfügbarkeit

Das Acer Chromebook Spin 513 ist ab sofort und in verschiedenen Konfigurationen zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 429 Euro verfügbar. Für die Enterprise-Version des Spin 513 geht es ab 599 Euro UVP los.