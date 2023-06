Integrationen in Microsoft Teams bietet Nfon schon mehrere an. Bereits mit dem Operator Connect für Microsoft Teams sowie Direct Routing für Microsoft Teams ist es möglich, den Collaboration-Dienst aus Redmond um solide Telefoniefunktionen zu erweitern. Neu ist jetzt die App Cloudya für Microsoft Teams. Damit werde Geschäftskommunikation "noch skalierbarer und zukunftssicherer", so der Münchner IP-Telefonie-Spezialist.

Die Cloudya-App für Microsoft Teams ermögliche den Mitarbeitern Telefonie direkt über die Seitenleiste in Teams, also in der ihnen vertrauten digitalen Benutzeroberfläche, ohne dass dafür eine dedizierte Lizenz für Telefonie angeschafft werden muss. Das steigere nicht nur die Rentabilität durch Zeit- und Kosteneinsparungen, sondern vereine auch alle Cloudya- und Microsoft-Teams-Kontakte an einem Ort.

Integrierte Business-Kommunikation ist nach Aussage von Stefan Walcz, Vice President Products von Nfon, eine "Königsdisziplin". Da es sei es nur folgerichtig, unterschiedliche Optionen zur Integration anzubieten, so Walcz.

Ende Mai hat das Unternehmen die Partnerkampagne Sommer, Sonne, Super-Bonus gestartet. Noch bis September 2023 bietet das Unternehmen Boni für jeden neuen Kunden sowie spezielle Rabatte auf Neuverträge für Cloudya.