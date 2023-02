Die Nfon AG aus München, Anbieter für Business-Kommunikation aus der Cloud, hat mit dem Spezialdistributor Fokus MSP mit Sitz in Hannover bereits den zweiten neuen Wholesale-Partner in diesem Jahr vorgestellt. Mit dem Ausbau des Channel-Geschäfts führt Nfon die Strategie des Partnerwachstums fort. Nfon setzt auf neue Multiplikatoren-Modelle und einer dem Wachstum verschriebenen Partnerlandschaft.

Fokus MSP setzt auf Managed Services

Der Großhändler aus Niedersachsen adressiert vorrangig Partner außerhalb des klassischen Lösungsvertriebs mit einem starken Fokus auf Prozesse in Systemhäusern. Er ergänzt sein Portfolio durch Beratungsleistungen und "Integration as a Service". Zu Beginn der Kooperation konzentriert sich Fokus auf den Vertrieb der Kommunikationsplattform Cloudya und Nfon Integrations for Microsoft Teams.

"Das Partnergeschäft ist elementarer Bestandteil unserer Wachstumsstrategie und wir freuen uns ganz besonders mit Fokus MSP einen weiteren Wholesale-Partner gewonnen zu haben, der wie wir stark auf integrierte Businesskommunikation setzt", sagt Jennifer Fritsch, Head of Wholesale bei Nfon AG. "Der Markt verändert sich stetig. Die Partner fordern geradezu das Modell, mit dem sie als SPOC (Single Point of Contact, Anm. d. Red.) die komplette Betreuung und Rechnungsstellung in Richtung Endkunde übernehmen können. Deshalb haben wir reagiert! Mit Fokus MSP gewinnen wir ein reichweitenstarkes Sprachrohr das die Qualität, Flexibilität und Zuverlässigkeit des Nfon-Produktportfolios in den Markt hineinträgt."

Channel-Vertrieb stärkt nachhaltiges Wachstum

"Wir sind Multiplikatoren, für den Hersteller und den Channel. Gerade die Telefonie rückt immer mehr in die Tätigkeitsfelder von Managed Service Providern", erklärt Stefan Steuer, Geschäftsführer von Fokus MSP. "Nfon punktet hier mit einem ganzheitlichen Ansatz. Wir vermarkten Nfon als etablierte Marke mit starker Reputation, made in Germany und DSGVO-Konformität. Jetzt können wir auch hier unseren Bestandspartnern auf höchstem Niveau unter die Arme greifen. Das Potenzial neue Partner dank der Partnerschaft zwischen Nfon und Fokus MSP zu gewinnen ist enorm."

"Seit 2020 investieren wir kontinuierlich in den Ausbau unseres Wholesale-Teams und Wholesale-Geschäfts", ergänzt Jennifer Fritsch. "Die weitere Stärkung dieses Segments und die Gewinnung neuer Wholesale-Partner folgt unserer Strategie und setzt bereits heute die Fundamente für ein nachhaltiges Geschäft von Nfon und seinen Partnern."

