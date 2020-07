Die PNY Technologies Inc. hat ein neues All-In-One USB-C Mini Portable Dock im Zubehör-Programm. Mit neun Anschlüsse kann die Erweiterung Verbindungen zwischen Geräten per USB-A, USB-C, HDMI, VGA sowie RJ45 herstellen und empfiehlt sich insbesondere für die an Anschlüssen spärlich ausgestatteten superleichten Notebooks. Zudem ist ein SD- und microSD-Kartenslot integriert.

Um den Anforderungen der Realität am Arbeitsplatz gerecht zu werden, das heißt verschiedene Peripheriegeräte gleichzeitig verwenden zu können, hat PNY das All-In-One USB-C Mini Portable Dock entwickelt, welches in kompakter Form praktisch alle Verbindungsprobleme mobiler Mac- und Windows-Devices lösen kann.

Durch die neun Anschlüssen können Nutzer ihre SD-Speicherkarten auslesen, während sie gleichzeitig einen Monitor und andere Peripheriegeräte verwenden. Das Gerät bietet Datenübertragung über zwei USB-C sowie zwei USB 3.1-Anschlüssen von bis zu 5 GB/s, kann Bildern und Videos mit 4K-Auflösung über HDMI darstellen, hat eine VGA-Buchse für den Beamer sowie einen Gigabit-LAN-Anschluss. Dank Pass-Through-Charging kann das Gerät parallel einen Laptop mit bis zu 100 Watt versorgen.

Die richtigen Arbeitsgeräte sind wichtig

„Wir sind sehr stolz darauf, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das die ergonomischen und praktischen Anforderungen erfüllt, die Nutzer an ihre Arbeitsplätze stellen“, erklärt Marlène Joseph, Produkt Manager bei PNY. „Die aktuelle Situation hat uns gezeigt, dass es möglich ist, von zu Hause aus zu arbeiten und doch produktiv zu sein. Es kommt jedoch auf die richtigen Arbeitsgeräte an. Mit dem All-In-One USB-C Mini Portable Dock stellen wir eine multifunktionale Lösung zur Verfügung, die eine Arbeitsumgebung optimiert und einfache Verbindungen ermöglicht.“

Das All-In-One USB-C Mini Portable Dock sei zu einem UVP von 89,99 Euro ab sofort erhältlich, teilt PNY Technologies abschließend mit. Als Distributoren nennt der Hersteller auf der eigenen Website die VADs Arrow und Avnet genannt.